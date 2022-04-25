سياسة
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عن 119 عاماً.. وفاة أكبر معمرة في العالم في اليابان
توفيت، الاثنين، اليابانية كين تاناكا يُعتقد أنها أكبر معمرة في العالم توفيت عن عمر يناهز 119 عاماً. وأكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2019 أن تاناكا هي أكبر شخص على قيد الحياة.
عن 119 عاماً.. وفاة أكبر معمرة في العالم في اليابان
وفاة اليابانية كين تاناكا أكبر معمرة في العالم عن 119 عاماً / AFP
25 أبريل 2022

قالت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (NHK) الاثنين إن امرأة يابانية يُعتقد أنها أكبر معمرة في العالم توفيت عن عمر يناهز 119 عاماً.

وُلدت كين تاناكا في الثاني من يناير/كانون الثاني 1903 وهو العام الذي شهد أول رحلة طيران ناجحة في العالم قام بها الأخوان رايت. وأكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2019 أن تاناكا هي أكبر شخص على قيد الحياة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنها توفيت بسبب الشيخوخة في مستشفى بمدينة فوكوكا في غرب اليابان في 19 أبريل/نيسان.

وأضافت أنها كانت خلال حياتها مولعة بالشوكولاتة والمشروبات الغازية.

وبوفاة تاناكا أصبحت الراهبة الفرنسية لوسيل راندون أكبر معمرة في العالم وعمرها 118 عاماً.

ويتقلص عدد سكان اليابان وتزيد فيها أعداد كبار السن. وحتى سبتمبر/أيلول الماضي كان في البلاد 86510 من المعمرين تسعة من كل عشرة منهم من النساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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