سياسة
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استطلاع رسمي: ربع سكان بريطانيا يواجهون صعوبات في دفع الفواتير
كشف استطلاع رسمي أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية ببريطانيا في مارس/آذار  الماضي عن أن نحو ربع من يعيشون في بريطانيا أصبح من الصعب عليهم دفع فواتير المرافق، وذلك قبل أن تدخل الزيادات في أسعار الطاقة حيز التنفيذ.
استطلاع رسمي: ربع سكان بريطانيا يواجهون صعوبات في دفع الفواتير
جاك ليزلي كبير الاقتصاديين في مؤسسة ريزولوشن قال إن "تقلص الرواتب وارتفاع التكاليف يعني أن الضغط على الأسر يتزايد" / AFP
25 أبريل 2022

قال ما يقرب من ربع من يعيشون في بريطانيا إنه أصبح من الصعب دفع فواتير المرافق حتى قبل أن تدخل الزيادات في أسعار الطاقة حيز التنفيذ، وذلك وفقاً لاستطلاع رسمي ألقى الضوء على اتساع نطاق أزمة تكاليف المعيشة.

وأشار حوالي 23% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية في مارس/آذار إلى أنه كان من الصعب أو الصعب جداً دفع فواتيرهم المعتادة مقارنة بالعام الماضي، ارتفاعاً من 17% في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن بين دافعي فواتير الطاقة المنزلية، قال 43% إنه كان من الصعب جداً أو إلى حد ما تحملها في مارس/آذار.

وأُجري الاستطلاع قبل أن ترفع الجهات التنظيمية هذا الشهر سقف المبلغ الذي يمكن أن تتقاضاه شركات الطاقة بنسبة 54%، وهو تغيير سيؤثر على حوالي 22 مليون أسرة.

وقال جاك ليزلي كبير الاقتصاديين في مؤسسة ريزولوشن "تقلص الرواتب وارتفاع التكاليف يعني أن الضغط على الأسر يتزايد.

وأضاف "الأمر سيزداد سوءاً، إذ بلغ العدد التقديري للأسر التي تعاني من ضغوط الوقود خمسة ملايين هذا الشهر".

وقالت الهيئة المسؤولة عن مراقبة الميزانية في بريطانيا الشهر الماضي إن معدل تضخم أسعار المستهلكين قد يصل إلى ما يقرب من تسعة بالمئة في وقت لاحق من العام الحالي، وتوقعت أن تنخفض مستويات المعيشة في عام 2022 بأكبر قدر منذ الخمسينيات على الأقل.

وقاوم وزير المالية ريشي سوناك دعوات لتقديم دعم جديد لمساعدة الأسر الأشد فقراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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