سياسة
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إسرائيل تقلل احتياطي الدولار لديها وتزيد من نسبة العملة الصينية.. ما القصة؟
أعلن البنك المركزي الإسرائيلي، عن إجراء تغييرات كبيرة تخص الاحتياطات الأجنبية، عبر خفض العملة الأمريكية وشراء المزيد من العملة الصينية وعملات أخرى.
إسرائيل تقلل احتياطي الدولار لديها وتزيد من نسبة العملة الصينية.. ما القصة؟
اشترت إسرائيل المزيد من العملات البريطانية ليرتفع مستواها إلى نحو 5% من احتياطي العملات الأجنبية لديها. / AFP
25 أبريل 2022

أعلن البنك المركزي الإسرائيلي، عن إجراء تغييرات كبيرة تخص الاحتياطات الأجنبية، عبر خفض العملة الأمريكية وشراء المزيد من العملة الصينية، الأربعاء الماضي.

وبذلك ينضم اليوان الصيني إلى الدولار والجنيه الإسترليني البريطاني واليورور، كأحد عملات الاحتياط الأجنبية لإسرائيل.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، أندرو عبير، إن إسرائيل ستسعى إلى شراء الين والدولار الكندي والأسترالي، في محاولة لموازنة رصيدها من الاحتياطي الأجنبي، ومواجهة تقلبات السوق الخارجية.

وأشار البنك المركزي، إلى أنه سيجري تخفيض نسبة المخزون الحالي من الدولار واليورو، لإفساح المجال أمام العملات الجديدة.

وقد خفضت إسرائيل بالفعل نسبة الدولار الذي كان يمثل في السابق قليل مخزونها من العملات الأجنبية إلى 61%، مقابل شراء المزيد من العملات البريطانية ليرتفع مستواها إلى نحو 5%.

وتمتلك إسرائيلي حوالي 200 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية في بنوكها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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