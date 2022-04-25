سياسة
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"إنها حقيقية بالنسبة إليّ".. ما قصة الياباني الذي تزوج من شخصية خيالية؟
أكيهيكو كوندو هو رجل ياباني عادي من جميع النواحي تقريباً، لطيف ويسهل التحدث معه، ولديه أصدقاء ومستقر في عمله، يرتدي بذلة وربطة عنق، لكن هناك استثناء واحد فقط: "إنه متزوج من شخصية خيالية".
"إنها حقيقية بالنسبة إليّ".. ما قصة الياباني الذي تزوج من شخصية خيالية؟
"عندما نكون معاً أكون هادئاً ومبتسماً دائماً، بهذا المعنى هي حقيقية بالنسبة لي"
25 أبريل 2022

أكيهيكو كوندو هو رجل ياباني عادي من جميع النواحي تقريباً، لطيف ويسهل التحدث معه، ولديه أصدقاء ومستقر في عمله، يرتدي بذلة وربطة عنق، لكن هناك استثناء واحد فقط: "إنه متزوج من شخصية خيالية"، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

زوجة كوندو هي دمية مصنّعة بالكمبيوتر، اسمها هاتسوني ميكو، مغنية بوب شعرها أزرق ولعبت أدوار بطولة في ألعاب الفيديو.

بعد علاقة بينهما استمرت نحو عقد كامل، يصفها كوندو بأنها "أنقذته"، قرر الزواج بها، وأقام حفل زفاف صغيراً غير رسمي في طوكيو عام 2018، متوجاً تلك العلاقة بالزواج.

يقول السيد كوندو (38 عاماً) إنه وجد في ميكو "الحب والإلهام والسلوى"، ينام محتضناً دميته الحبيبة، يسافر معها في عطلات رومانسية، وينشر صوره برفقتها على حسابه في إنستغرام.

يعرف السيد كوندو أن غالبية الناس يعتقدون أن حياته غريبة بل ضارة، ورغم أنه يعلم جيداً أن ميكو ليست حقيقية، لكن "مشاعره تجاهها حقيقية".

"عندما نكون معاً أكون هادئاً ومبتسماً دائماً، بهذا المعنى هي حقيقية بالنسبة لي"، على حد وصفه.

كوندو ليس وحيداً، بل هو واحد من آلاف الأشخاص الذين تزوجوا من شخصيات خيالية في اليابان خلال العقود الأخيرة، وتخدم هذا التوجه صناعة ضخمة تستغل مشاعر المعجبين بشخصيات الآنيميشن.

عشرات الآلاف حول العالم ينضمون إلى مجموعات عبر الإنترنت، يناقشون فيها التزامهم بعلاقاتهم بشخصيات من الرسوم المتحركة والمانجا وألعاب الفيديو.

بالنسبة للبعض تلك العلاقات مجرد مزحة، لكن آخرون يعتبرونها حقيقية تماماً، مثل السيد كوندو.

لم يرغب السيد كوندو في شريك بشري، وذلك بسبب رفضه للتوقعات الجامدة التي تشوب الحياة الأسرية اليابانية، وبالمقابل، طالما شعر بانجذاب شديد جداً لا يمكن تفسيره، إلى الشخصيات الخيالية.

ويدافع كوندو عن حياته مع ميكو قائلاً إنها دائماً موجودة من أجله، لن تخونه أبداً، ولن يضطر إلى رؤيتها تموت أو تمرض ويعاني جراء ذلك.

ويتوقع كوندو أن يتزايد عدد الأشخاص المماثلين له، مع التقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية التي تسمح بتفاعلات أكثر عمقاً مع تلك الشخصيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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