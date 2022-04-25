سياسة
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"إلهة الحب والجمال".. اكتشاف تمثال كنعاني عمره 4500 عام في غزة
اكتشف مواطن فلسطيني تمثالاً حجرياً، يعود تاريخه إلى 2500 عام قبل الميلاد في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
"إلهة الحب والجمال".. اكتشاف تمثال كنعاني عمره 4500 عام في غزة
يعود التمثال الكنعاني للمعبودة الكنعانية "عناة" وهي إلهة الحب والجمال
25 أبريل 2022

أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية الاثنين اكتشاف تمثال حجري، يعود تاريخه إلى 2500 عام قبل الميلاد في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان: "اكتُشف تمثال حجري يرجع تاريخه إلى 2500 عام قبل الميلاد، في منطقة تلة الشيخ حمودة الأثرية بخان يونس"، مشيرة إلى أن مواطناً عثر على التمثال في أثناء عمله في أرضه الزراعية.

وأوضح المدير العام للآثار في الوزارة، جمال أبو ريدة، في تصريح صحفي أن "التمثال كنعاني، ويعود إلى المعبودة الكنعانية "عناة" وهي إلهة الحب والجمال، حسب الميثولوجيا والعقيدة الكنعانيتين".

ويبلغ طول التمثال 22 سنتيمتراً، وهو مصنوع من الحجر الجيري، برأس متكامل من دون جسم، ويلتصق بالرأس تاج الأفعى التي كانت وفق أبو ريدة "تستخدم عند الآلهة رمزاً للقوة والمنعة".

وأشار أبو ريدة إلى أن التلة التي اكتشف فيها التمثال هي أحد المواقع الأثرية المعروفة في جنوب قطاع غزة، و"كانت عبارة عن الطريق البري التجاري القديم للحضارات المتعاقبة على فلسطين".

وفي فبراير الماضي، عثر عمال فلسطينيون خلال أعمال حفريات في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة على عشرات القبور التي تعود إلى القرن الأول الميلادي وقد تناثرت وانطمست تحت الرمال.

وفي الشهر نفسه، افتتحت وزارة الآثار، موقع كنيسة بيزنطية في جباليا شمال القطاع، تعود إلى القرن الخامس الميلادي تبلغ مساحته 800 متر مربع.

ويضم القطاع مواقع أثرية عدة بيزنطية ورومانية ومملوكية وإسلامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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