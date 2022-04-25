ارتفعت أسهم تويتر بحوالي 4 في المئة، اليوم الاثنين في بداية التداولات في نيويورك، وسط تكهنات بأن الشركة قد توافق على صفقة الاستحواذ التي عرضها الملياردير إيلون ماسك صاحب شركة تسلا للسيارات الكهربائية.

وارتفع سعر سهم تويتر، قبل افتتاح سوق الأسهم الأمريكية، بنسبة 4 في المئة ليسجل 62.50 دولار، على الرغم من أنه لا يزال أقل من سعر عرض ماسك البالغ 54.20 دولار للسهم.

وقرابة الساعة 15:40 بتوقيت غرينتش، كان سعر سهم تويتر يتأرجح حول 50.77 دولار بارتفاع نسبته 3.75% عن سعر الافتتاح.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، ولا سيّما "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" و"سي أن بي سي" عن مصادر عدّة قولها إنّ مجموعة تويتر قد تعلن اعتباراً من الإثنين موافقتها على العرض الذي قدّمه ماسك لشرائها.

وكان مالك مجموعة تسلا للسيارات الكهربائية عرض في منتصف آذار/مارس الماضي، الاستحواذ على ملكية تويتر بالكامل مقابل 54.20 دولاراً للسهم الواحد وسحب المجموعة من بورصة نيويورك.

يأتي ذلك بعدما أعلن الملياردير الأمريكي الخميس الماضي، أنّه أمّن التمويل اللازم لإتمام هذه الصفقة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" إنّه أمّن نحو 46,5 مليار دولار لتمويل الصفقة، مشيراً إلى أنّ هذه الأموال مصدرها قرضان مصرفيان من بنك مورغان ستانلي بالإضافة إلى ثروته الشخصية.

وبعد أن كشف رئيس شركة تسلا، عن عرضه لأول مرة، أعلنت إدارة تويتر عما يسمى باستراتيجية "حبة السم" لدرء صفقة شراء "عدائية" محتملة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قالت مصادر مطلعة إن شركة تويتر تتعرض لضغوط متزايدة من مساهميها للتفاوض مع إيلون ماسك، على الرغم من أنه وصف عرضه لشراء تويتر بأنه عرضه الأفضل والنهائي.