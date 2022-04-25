سياسة
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أردوغان يطلب دعم "مسار إسطنبول" للسلام بأوكرانيا وغوتيريش يشكر جهود تركيا
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن شكره ودعمه الجهود الدبلوماسية التركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما أكد الأخير ضرورة دعم الجميع "مسار إسطنبول" لإحلال السلام بين روسيا وأكرانيا.
أردوغان يطلب دعم "مسار إسطنبول" للسلام بأوكرانيا وغوتيريش يشكر جهود تركيا
الرئيس أردوغان يستقبل غوتيريش في أنقرة / AA
25 أبريل 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة دعم الجميع "مسار إسطنبول" لإحلال السلام بين روسيا وأكرانيا.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أنقرة الاثنين حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ولفت البيان إلى أن الجانبين بحثا التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعرب غوتيريش لأردوغان عن شكره ودعمه الجهود الدبلوماسية التركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

بدوره أكد الرئيس أردوغان، أن "مسار إسطنبول لا يزال يعد أفضل مخرج من أجل إحلال السلام، ويتعين على الجميع دعم هذا المسار".

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته في إمكانية إيجاد "حل معقول وقابل للتنفيذ" للخروج من الأزمة التي لها تأثيرات على العالم بأسره، فضلاً عن الطرفين المتحاربين.

وشهدت إسطنبول أواخر مارس/ آذار مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في قصر دولمة باهجة الرئاسي، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفي الأزمة.

وأكد أردوغان أنه فيما تبذل تركيا جهوداً من أجل إنهاء الاشتباكات بين روسيا وأكرانيا من جهة، ستواصل العمل من كثب مع الأمم المتحدة لوضع حد للأزمة الإنسانية، عبر المساهمة في مساعي إجلاء المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمنطقة.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في العاصمة أنقرة، واستغرق اللقاء المغلق نحو ساعة ونصف الساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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