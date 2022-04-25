سياسة
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إيلون ماسك يستحوذ على تويتر.. تعرّف قيمة الصفقة
اشترى إيلون ماسك منصة تويتر الاجتماعية بسعر 54,20 دولار للسهم، ما يجعل قيمتها الإجمالية نحو 44 مليار دولار.
إيلون ماسك يستحوذ على تويتر.. تعرّف قيمة الصفقة
 إيلون ماسك اشترى تويتر بنحو 44 مليار دولار / Getty Images
25 أبريل 2022

توصل إيلون ماسك إلى اتفاق مع مجلس إدارة شركة تويتر على شراء المنصة الاجتماعية بسعر 54,20 دولار للسهم، ما يجعل قيمتها الإجمالية نحو 44 مليار دولار، وفق ما أعلنت تويتر، الاثنين، في بيان.

وبذلك، أصبح مالك مجموعة تسلا والرجل الأغنى في العالم مالكاً للمنصة التي يعتبرها "الساحة الرقمية العامة حيث تناقش موضوعات حيوية بالنسبة إلى مستقبل الإنسانية" حسبما ورد في البيان.

وكانت المناقشات بشأن الاتفاق، الذي بدا الأسبوع الماضي غير مؤكد، تسارعت في مطلع الأسبوع بعد أن غازل ماسك مساهمي تويتر بالتفاصيل المالية لعرضه.

وتحت ضغط، بدأت تويتر التفاوض مع ماسك لشراء الشركة بالسعر المقترح للسهم البالغ 54.20 دولار.

وينهي الاتفاق مسيرة تويتر كشركة عامة منذ طرحها العام الأولي في 2013.

وصعدت أسهم تويتر حوالي 6% عقب أنباء الاتفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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