سياسة
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وزير خارجية روسيا يحذر من حرب عالمية ثالثة ويتهم كييف بتعطيل محادثات السلام
حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مما سماه "خطراً فعلياً" لاندلاع حرب عالمية ثالثة، متهماً كييف بـ"التظاهر" فيما يتعلق بمحادثات السلام.
وزير خارجية روسيا يحذر من حرب عالمية ثالثة ويتهم كييف بتعطيل محادثات السلام
وزير خارجية روسيا يحذر من حرب عالمية ثالثة ويتهم كييف بتعطيل محادثات السلام / EPA
25 أبريل 2022

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين أن خطر نشوب حرب نووية "جاد وحقيقي"، متهماً في الوقت ذاته الرئيس الأوكراني بـ"التظاهر" بالتفاوض.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن لافروف قوله إن "النوايا الحسنة لها حدود. إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض".

وأضاف لافروف: "لكننا نواصل إجراء مفاوضات مع الفريق المفوض من (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وستستمر هذه الاتصالات".

واتهم لافروف الرئيس الأوكراني بـ"التظاهر" بالتفاوض.

وأردف وزير الخارجية الروسي "إنه ممثل جيد.. إذا نظرت بتمعّن وقرأت ما يقوله بعناية، ستجد ألف تناقض".

حرب عالمية ثالثة

وحذّر من "خطر فعلي" لنشوب حرب عالمية ثالثة في سياق التوترات غير المسبوقة بين موسكو والغرب بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

فيما نقلت وكالة انترفاكس عن سيرغي لافروف قوله إن "الخطر جسيم وفعلي ولا يمكن الاستهانة به".

وفيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، قال إنه واثق من أن "كل شيء سينتهي بالطبع بتوقيع اتفاق".

وتابع الوزير الروسي "لكن شروط هذا الاتفاق ستعتمد على الوضع القتالي على الأرض".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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