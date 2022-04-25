أعلن المغرب، الاثنين، أنه يبحث عن تمويل مشروع جديد لقطار فائق السرعة، يربط بين الدار البيضاء كبرى مدن البلاد (غرب) ومدينة أغادير (وسط).

جاء ذلك في رد لوزير النقل المغربي، محمد عبد الجليل، على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة عامة لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).

وقال عبد الجليل: "التقديرات الأولية، تشير إلى أن كلفة المشروع تصل إلى نحو 75 مليار درهم (7.56 مليار دولار)".

وأوضح الوزير المغربي أن "المشروع يندرج ضمن مخطط ضخم"، مؤكداً إنجاز الدراسات الأولية المتعلقة بالبنية التحتية والهندسية للمشروع

وتابع: "إنجاز المشروع يستلزم إيجاد حلول مبتكرة لتمويله، ونحن نعمل من أجل ذلك".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أطلق المغرب أول مشروع قطار فائق السرعة، في أول تجربة من نوعها في قارة إفريقيا.

وأطلق المغرب على هذا القطار الرابط بين طنجة (أقصى شمالي البلاد) والدار البيضاء، اسم "البراق".

ويقول المكتب المغربي للسكك الحديدية (حكومي)، إن لديه "مخطط على المدى المتوسط والبعيد، لتغطية التراب الوطني بالسكك الحديدية، يشمل ما يفوق 1300 كيلومتر من الخطوط فائقة السرعة، و3800 من الخطوط العادية".

وتعتزم المملكة ربط 43 محافظة بالقطار، ارتفاعا من 23 حالياً.