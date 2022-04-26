تستعد تركيا لافتتاح مركز اختبار ودمج أنظمة الدفاع الجوي (HSTEM) في العاصمة أنقرة بهدف إجراء اختبارات على منتجات دفاعية محلية الصنع وإتمام تصنيعها وفق الشروط اللازمة.

وقد شارفت أعمال البنى التحتية لمشروع المركز الذي يجري إنشاؤه بإشراف هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، على الانتهاء، وفق وكالة الأناضول.

ومن المقرر أن يشهد مركز "HSTEM" تطوير أنظمة للصواريخ والدفاع الجوي وإنتاجها التسلسلي، إلى جانب عملية دمج الأنظمة الدفاعية.

وأيضاً سيشهد المركز فاعليات الإنتاج والتكامل والاختبار والتحقق من الأنظمة والصواريخ المصنعة من قبل شركات الصناعات الدفاعية التركية.

وذكرت مصادر مطلعة أن المركز سيفتتح قريباً، إذ يجري الآن استكمال التحضيرات الأخيرة لإطلاق فاعلياته، وفق حديثهم لوكالة الأناضول.

ومن الأقسام التي يضمها مركز "HSTEM" مبنى إنتاج الأنظمة ودمجها البالغة مساحته المغلقة 16 ألف متر مربع، ويضم أعمال الإنتاج التسلسلي لمشاريع إنتاج الصواريخ والمنظومات الدفاعية الجوية.

أما مركز التحكم فسيشهد عمليات التخطيط لكل أنشطة الاختبار والتنسيق بينها والتحكم بها عن بعد، والاحتفاظ بالبيانات التي يجري التوصل إليها أثناء الاختبارات وبعدها، فضلاً عن تحليل البيانات وتقييمها.

ومن الأقسام التي يضمها المركز أيضاً منطقة الرماية المغلقة، حيث سيجري فيها اختبار الأسلحة والذخائر المطورة حديثاً، والتحقق من مدى فاعليتها ونجاحها.

ويمكن اختبار الأسلحة التي يصل عيارها إلى 35-40 مم، في مسار الرماية الممتد على مسافة 200 متر.

كما يضم مركز اختبار ودمج أنظمة الدفاع الجوي أقساماً أخرى مخصصة لاختبارات أنظمة الدفاع الجوي، وعيار الأسلحة المطورة، وأبراج اختبار لقياس قدرات الرادار والاستشعار الكهروضوئية للأنظمة.

وكذلك يضم قسماً يحتوي على مسارات اختبار يمكنها قياس قدرات الأنظمة في مختلف الشروط البيئية والجغرافية.

وسيساهم المركز في قياس أداء الأنظمة التي جرى تطويرها سابقاً، في خطوة تسبق تحسين أدائها حسب الظروف العسكرية على أرض الواقع، وبحيث تمكنها مواكبة المعايير العسكرية العالمية.

كما يستعد مركز "HSTEM" لاحتضان أولى عمليات الاختبار، وذلك عقب افتتاحه، فمن المقرر أن يشهد اختبار برنامج "ROBOSİM" للمحاكاة، إذ سيجرى اختبار الساحة المكشوفة والبنى التحتية للمنظومة المذكورة.

وسيستخدم برنامج "ROBOSİM" في محاكاة الأهداف التي يمكن أن تواجه الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوية محلية الصنع على أرض الواقع.

وتشمل عملية المحاكاة التي يقدمها البرنامج المذكور مختلف التحركات والاتجاهات والزوايا التي يمكن أن تواجه الأنظمة الجوية على أرض الواقع.

وسيتمكن مطورو الأنظمة الدفاعية الجوية بفضل برنامج المحاكاة من التعرف على أكبر عدد ممكن من السيناريوهات الصعبة التي تواجه منتجاتهم في أرض المعركة.

ويتميز برنامج المحاكاة "ROBOSİM" بأنه فريد من نوعه في العالم، من حيث البنى التحتية والبرمجيات والمعدات التي يتمتع بها.