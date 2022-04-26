سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد منعه بمصر.. السعودية تشترط  إزالة "إشارة إلى المثليين" لعرض فيلم لديزني
أفاد مسؤول سعودي بأن سلطات بلاه طلبت من ديزني إزالة "إشارة إلى مجتمع المثليين" من أحدث أفلام "مارفل" لكي تسمح بعرضه في دور السينما بالمملكة المحافظة. يُذكر أن صفحة سينما أي ماكس في مصر كشفت عن منع عرض الفيلم "لمخالفته القيم المجتمعية".
بعد منعه بمصر.. السعودية تشترط  إزالة "إشارة إلى المثليين" لعرض فيلم لديزني
السعودية تشترط إزالة إشارة إلى مجتمع المثليين من أحد أفلام ديزني للسماح بعرضه - أرشيفية / AFP
26 أبريل 2022

أعلن مسؤول سعودي لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين، أنّ السلطات السعودية طلبت من ديزني إزالة "إشارة إلى مجتمع المثليين" من أحدث أفلام "مارفل" لكي تسمح بعرضه في دور السينما بالمملكة.

والفيلم الذي تشترط المملكة حذف هذه الإشارة منه هو "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" والمتوقع أن يبدأ عرضه في الصالات مطلع مايو/أيار المقبل.

وقال المشرف العام على قسم التصنيف السينمائي في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية نواف السبهان لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ المشهد المطلوب حذفه "بالكاد يبلغ طوله 12 ثانية".

وأوضح أنّه في هذا المشهد تتحدّث "أمريكا تشافيز"، البطلة الخارقة مثلية الجنس، عن "والدتيها".

وأضاف: "إنّها إشارة إلى مجتمع المثليين. هي تتحدّث عن والدتيها لأنّ لديها والدتين، وفي الشرق الأوسط من الصعب للغاية ترك مثل هذا الأمر يمرّ".

ولفت السبهان إلى أنّ ديزني، الشركة الأمريكية العملاقة في مجال الترفيه، ردّت حتّى الآن على الطلب السعودي بالقول إنّها "لا ترغب" بحذف المشهد المُشار إليه.

وأكّد المسؤول السعودي أنّه "ما من سبب لمنع الفيلم. إنّه مجرّد تعديل.. حتى الآن هم يرفضون، لكنّنا لم نغلق الباب. سنواصل المحاولة".

يُذكر أن صفحة سينما أي ماكس في مصر كشفت عن منع عرض الفيلم "لمخالفته القيم المجتمعية".

وكان من المقرر أن يطرح في 6 مايو/أيار المقبل وفقاً لتقرير سابق نشره على موقع "Hollywood reporter".

وفي 2017 رفعت السلطات السعودية الحظر الذي فرضته على مدى عقود طويلة، على دور السينما.

وحسب صحيفة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية المتخصّصة فإنّ فيلم "إتيرنلز" الذي يروي قصة زوجين مثليين كان بدوره محور طلبات تعديل تقدّمت بها إلى ديزني دول خليجية عدّة بينها السعودية.

لكنّ ديزني رفضت هذه الطلبات ولم يُعرض الفيلم في النهاية في المملكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us