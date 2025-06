أعلن مسؤول سعودي لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين، أنّ السلطات السعودية طلبت من ديزني إزالة "إشارة إلى مجتمع المثليين" من أحدث أفلام "مارفل" لكي تسمح بعرضه في دور السينما بالمملكة.

والفيلم الذي تشترط المملكة حذف هذه الإشارة منه هو "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" والمتوقع أن يبدأ عرضه في الصالات مطلع مايو/أيار المقبل.

وقال المشرف العام على قسم التصنيف السينمائي في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية نواف السبهان لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ المشهد المطلوب حذفه "بالكاد يبلغ طوله 12 ثانية".

وأوضح أنّه في هذا المشهد تتحدّث "أمريكا تشافيز"، البطلة الخارقة مثلية الجنس، عن "والدتيها".

وأضاف: "إنّها إشارة إلى مجتمع المثليين. هي تتحدّث عن والدتيها لأنّ لديها والدتين، وفي الشرق الأوسط من الصعب للغاية ترك مثل هذا الأمر يمرّ".

ولفت السبهان إلى أنّ ديزني، الشركة الأمريكية العملاقة في مجال الترفيه، ردّت حتّى الآن على الطلب السعودي بالقول إنّها "لا ترغب" بحذف المشهد المُشار إليه.

وأكّد المسؤول السعودي أنّه "ما من سبب لمنع الفيلم. إنّه مجرّد تعديل.. حتى الآن هم يرفضون، لكنّنا لم نغلق الباب. سنواصل المحاولة".

يُذكر أن صفحة سينما أي ماكس في مصر كشفت عن منع عرض الفيلم "لمخالفته القيم المجتمعية".

وكان من المقرر أن يطرح في 6 مايو/أيار المقبل وفقاً لتقرير سابق نشره على موقع "Hollywood reporter".

وفي 2017 رفعت السلطات السعودية الحظر الذي فرضته على مدى عقود طويلة، على دور السينما.

وحسب صحيفة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية المتخصّصة فإنّ فيلم "إتيرنلز" الذي يروي قصة زوجين مثليين كان بدوره محور طلبات تعديل تقدّمت بها إلى ديزني دول خليجية عدّة بينها السعودية.

لكنّ ديزني رفضت هذه الطلبات ولم يُعرض الفيلم في النهاية في المملكة.