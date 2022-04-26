قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الثلاثاء إن الجيش وقف عملية تهريب أسلحة عبر الحدود الشمالية مع لبنان خلال ساعات الليلة الماضية.

وأوضح في تصريح: "أحبطنا هذه الليلة عملية تهريب أسلحة غير عادية على الحدود اللبنانية حيث جرى ضبط 100 قنبلة يدوية كان من المخطط استخدامها لتنفيذ عمليات إرهابية، ضبطنا جميعها"، وفق وكالة الأناضول.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في تصريح آخر: "رصدنا مساء أمس الاثنين مشتبهاً بهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية حيث جرى استدعاء قوات للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية".