قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أصابت أكثر من 90 هدفاً عسكرياً في أوكرانيا الليلة الماضية مما تسبب في مقتل 500 جندي أوكراني على الأقل وتدمير عشرات المركبات المدرعة وقطع المدفعية والمعدات العسكرية الأخرى.

وقالت روسيا أيضاً إنها أصابت مستودعَي ذخيرة بمنطقة خاركيف في شرق أوكرانيا.

من جهته قال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي الثلاثاء إن المجتمع الدولي الأوسع وليس حلف شمال الأطلسي، هو الذي يقدم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وجاء تصريح الوزير البريطاني بعد أن قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن حلف شمال الأطلسي يخوض حرباً بالوكالة مع روسيا.

وقال هيبي لقناة سكاي نيوز التلفزيونية بعد سؤاله عن تصريحات لافروف إن الجهة التي تفعل ذلك هي "المجتمع (الدولي) المانح وليس حلف شمال الأطلسي".

ومضى الوزير البريطاني قائلاً: "جهود (الدول) المانحة احتشدت بواسطة دول، كثير منها بالفعل من حلف شمال الأطلسي، لكن كثيراً منها من خارجه.. ليس حلف شمال الأطلسي هو الذي يقدم المساعدات العسكرية".

على صعيد موازٍ تجتمع الولايات المتحدة الثلاثاء في ألمانيا مع نحو أربعين دولة حليفة لتوفير مزيد من الأسلحة لأوكرانيا بمواجهة العمليات الروسية، فيما حذّرت موسكو من خطر "حقيقي" لنشوب حرب عالمية ثالثة.

وفيما تتسبب الحرب في أوكرانيا بتوترات غير مسبوقة بين روسيا والدول الغربية لوّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف باحتمال توسع نطاق الحرب وتحولها إلى نزاع عالمي.

وقال لافرورف في حديثه إلى وكالات أنباء روسية: "الخطر كبير وحقيقي، ولا يمكن التقليل من شأنه".

وجاءت تصريحات لافروف غداة زيارة أجراها لأوكرانيا وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن.

ويعقد أوستن الثلاثاء في قاعدة رامشتاين في ألمانيا اجتماعاً مع ممثلين عن نحو أربعين دولة "لتوفير قدرات إضافية للقوات الأوكرانية"، حسبما قال وزير الدفاع الأمريكي.

وقال أوستن الاثنين: "يمكنهم (الأوكرانيون) كسب الحرب في حال توافرت لهم المعدات المناسبة والدعم المناسب".

ورأى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن الانتصار الأوكراني مسألة وقت فقط.

"نضال من أجل الحرية"

وأكد زيلينسكي مساء الاثنين: "بفضل شجاعتكم وحكمة المدافعين عنا، بفضل شجاعة الأوكرانيين والأوكرانيات كافة، يشكّل بلدنا رمزاً حقيقاً للنضال من أجل الحرية".

وأفاد مصدر حكومي ألماني الثلاثاء بأن برلين ستسمح بتزويد أوكرانيا بدبابات.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الاثنين مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار ليرتفع إجمالي مساعدتها إلى 3.4 مليارات.

وبات الأمريكيون يزودون كييف بأسلحة ثقيلة لصد القوات الروسية التي تركز جهودها على شرق أوكرانيا وجنوبها بعدما فشلت في السيطرة على كييف.

وقال أوستن: "نريد إنهاك روسيا إلى درجة لا تتمكن فيها من الإقدام على خطوات مثل الهجوم على أوكرانيا". ولم تصدر موسكو أي حصيلة منذ 25 مارس/آذار الماضي، عندما أكّدت أنها خسرت 1351 من جنودها.

وأشار الجيش الروسي إلى أنه ضرب نحو 100 هدف الاثنين في أوكرانيا، منها منشآت للسكك الحديد في وسط البلاد.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الجيش الروسي يستمر في تعزيز دفاعاته الجوية وتعويض الخسائر المرتبطة بالهجوم السابق وبقصف البنى التحتية.

وأكّدت الوزارة أن الجيش الروسي يحشد قواته في جنوب البلاد ويحاول التقدم باتجاه زابوريجيا (شرق) لكنه تكبد خسائر ولم يصل إليها.

وتؤكد روسيا أنها تريد السيطرة على كامل منطقة دونباس وهي حوض صناعي كبير في شرق أوكرانيا يسيطر انفصاليون موالون لموسكو على أجزاء منها منذ عام 2014 والهيمنة على كامل جنوب البلاد الذي يشهد معارك يومية.

استمرار قصف آزوفستال

في مدينة ماريبول الساحلية الاستراتيجية في أقصى جنوب دونباس التي يسيطر عليها الروس بشكل شبه كامل وحيث لا يزال حسب كييف نحو مئة ألف مدني عالق، بدا الوضع في طريق مسدود.

وتواصل القوات الروسية قصف مجمع آزوفستال لصناعات الفولاذ الذي يتحصن فيه آخر المقاتلين الأوكرانيين مع نحو ألف مدني على ما يقولون، على ما أكد القائد العسكري الأوكراني لمنطقة دونتيسك بافلو كيريلينكو عبر فيسبوك.

وأوضح: "عمليات القصف مستمرة بالمدفعية الثقيلة والطيران. نعتمد فقط على قوتنا الخاصة".

وفي بقية أرجاء منطقة دونباس أكد الجيش الأوكراني أنه صد سلسلة من الهجمات الروسية في دونيتسك ولوغانسك حيث تتعرض بلدات كثيرة مثل روبيجنه لقصف يومي.

واتهمت موسكو كييف بمنع المدنيين من مغادرة أزوفستال، لكن أوكرانيا أكدت أن أي اتفاق حول إقامة ممرات إنسانية يسمح لهم بالخروج، لم يبرم مع روسيا.

النوم في ملاجئ

وتواصلت المعارك أيضاً في خاركيف ثاني مدن أوكرانيا في شمال شرق البلاد. ويضطر القصف اليومي المدنيين في الأحياء المستهدفة إلى النوم في الطوابق السفلية منذ أسابيع.

وقال أليكس (14 عاماً) الذي ينام مع عائلته في مرآب تحت الأرض لوكالة الصحافة الفرنسية: "كان الأمر مرعباً في الأسبوع الأول ومن ثم اعتدنا".

وتابع: "خلال الأسبوع أعود في الصباح إلى منزلي لإتمام واجباتي المدرسية ثم أعود إلى هنا لتناول الغداء وممارسة ألعاب عبر الهاتف".

غوتيريش في موسكو

وعلى صعيد آخر يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موسكو الثلاثاء، بعدما توجه الاثنين إلى تركيا التي تبذل جهود وساطة من أجل حل الأزمة، وينتظر أن ينتقل بعد ذلك إلى كييف.

ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء محادثات هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفستي نقلاً عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف النية بمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا، لكنه اتهم زيلينسكي بـ"التظاهر" بالتفاوض مع موسكو.

وأضاف: "إنه ممثل بارع.. فإذا نظرنا بتمعن إلى ما يقوله، نجد ألف تناقض تقريباً".

ومضى يقول: "لكننا نواصل التفاوض مع الفريق" الأوكراني و"ستتواصل هذه الاتصالات".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".