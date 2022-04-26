سياسة
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أردوغان يدعو بوتين لاستئناف مفاوضات إسطنبول ورفعها إلى مستوى القادة
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين دعاه فيها لاستئناف المفاوضات التي استضافتها إسطنبول بين الجانبين الروسي والأوكراني ورفعها إلى مستوى القادة.
أردوغان يدعو بوتين لاستئناف مفاوضات إسطنبول ورفعها إلى مستوى القادة
أردوغان يدعو بوتين لاستئناف مفاوضات إسطنبول ورفعها إلى مستوى القادة / AA
26 أبريل 2022

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لإحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

وجدد أردوغان في اتصال هاتفي أجراه الثلاثاء مع بوتين دعوته لاستئناف المفاوضات مع الحكومة الأوكرانية في إسطنبول ورفعها إلى مستوى القادة، وفق ما أفاد به بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأوضح الرئيس أردوغان خلال الاتصال أن استمرار الزخم الإيجابي الذي تحقق في محادثات إسطنبول من أجل فتح طريق السلام يصب في مصلحة الجميع.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أهمية وقف إطلاق النار وتفعيل الممرات الإنسانية وعمليات الإجلاء الآمنة، مشدداً على أن تركيا ستواصل بذل جهودها لإنهاء الأزمة التي تضر بالجميع وتحول دون تحقيق سلام دائم.

وكانت تركيا احتضنت لقاء تفاوضياً بين روسيا أوكرانيا في 29 مارس/آذار الماضي للتوصل إلى وقف إطلاق نار وإنهاء الحرب الدائرة.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي
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