رجحّت الأمم المتحدة أن يبلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم جراء الهجوم الروسي 8.3 مليون شخص، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن".

وتفيد المنظمة الدولية بأن أكثر من 5.2 مليون أوكراني فرّوا حتى الآن من بلدهم.

ونظراً إلى تدهور الوضع طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي كانت تتوقع في بداية النزاع مغادرة 4 ملايين أوكراني البلاد، بالحصول على 1.85 مليار دولار لدعم نشاطاتها وتحركات شركائها، ومساعدة الأشخاص الهاربين من الحرب.

وقالت الناطقة باسم المفوضية شابيا مانتو إن مراجعة عدد اللاجئين المتوقع "وضعت بالتعاون مع السلطات والدول المجاورة لكن من المهم أن نتذكر أن الوضع يشهد مستجدات سريعة".

كما أعلنت الأمم المتحدة أنها ضاعفت نداءً عاجلاً لجمع الأموال وتوفير مساعدات إنسانية لـ8.7 مليون شخص في أوكرانيا ليصل مجموعه إلى 2.25 مليار دولار.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "أكثر من 2.25 مليار دولار باتت ضرورية لتلبية حاجات أوكرانيا، أي أكثر من ضعف المبلغ المطلوب عندما أطلقنا النداء الأول بعد أيام على بدء الحرب".

ومُدّد هذا النداء الذي أطلق في الأساس لفترة ثلاثة أشهر، لثلاثة أشهر إضافية حتى أغسطس/آب.

وتلقت الأمم المتحدة حتى الآن 980 مليون دولار من أطراف مانحة أي نحو 44% فقط من الأموال المطلوبة في إطار النداء الجديد.

وفي وقت سابق الثلاثاء دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في أوكرانيا "في أقرب الآجال" خلال زيارته إلى موسكو.

وقال غوتيريش قبل محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "ما يهمنا خصوصاً هو إيجاد السبل لتوفير الظروف المناسبة لبدء حوار فاعل ووقف إطلاق النار في أقرب الآجال".

وأضاف أنه رغم تعقيدات الوضع في أوكرانيا "مع تفسيرات مختلفة لما يحصل" فيها، من الممكن إقامة "حوار جدي حول سبل العمل لتخفيف معاناة السكان".

وبعد اللقاء مع لافروف يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غوتيريش.

وينتقل الأمين العام للأمم المتحدة من موسكو إلى كييف حيث انتُقد كثيراً لاختياره زيارة موسكو قبل أوكرانيا مع تأكيد الرئيس فولودمير زيلينسكي أنه لا يرى "أي عدل أو أي منطق في ترتيب" الزيارات هذا.