حصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 16 ألفاً و922 صوتاً من الناخبين الفرنسيين المقيمين بالمغرب الذين ساهموا بقوة في فوزه بولاية رئاسية ثانية.

ويرى خبراء أن تصويت الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب بكثافة لماكرون له منطق "عقلاني وبراجماتي".

فقد قال المختص في العلاقات الدولية محمد بودن إن "التصويت بكثافة يتعلق بدعم الاستمرارية على مستوى التوجه السياسي، ناهيك بكونه ينطلق من خلفية آيديولوجية ترغب في عرقلة اليمين المتطرف"، وتابع: "إنه منطق عقلاني وبراجماتي"، وفق حديثه لصحيفة "هسبريس" المغربية.

وأشار بودن إلى سبب آخر، وهو تخوف الفرنسيين المقيمين بالمغرب من المعاملة بالمثل لدى البلدان التي يقيمون فيها، إذا وصلت زعيمة اليمين المتطرف ماريان لوبان إلى الحكم، عبر تطبيق سياسة هجرة صارمة كالتي كانت تهدف إليها.

وذكرت الصحيفة أن الجالية الفرنسية بالمغرب كانت حريصة على استمرار العلاقات السلسة بين المغرب وفرنسا وتطورها نحو آفاق شاملة، وهو ما يوفره انتخاب ماكرون مجدداً.