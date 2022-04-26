سياسة
2 دقيقة قراءة
لماذا ساهم الفرنسيون المقيمون بالمغرب في فوز ماكرون بولاية رئاسية ثانية؟
حصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 16 ألفاً و922 صوتاً من الناخبين الفرنسيين المقيمين بالمغرب الذين ساهموا بقوة بفوزه بولاية رئاسية ثانية.
لماذا ساهم الفرنسيون المقيمون بالمغرب في فوز ماكرون بولاية رئاسية ثانية؟
 الجالية الفرنسية بالمغرب كانت حريصة على استمرار العلاقات السلسة بين المغرب وفرنسا وتطورها نحو آفاق شاملة وهو ما يوفره حكم ماكرون / AP
26 أبريل 2022

حصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 16 ألفاً و922 صوتاً من الناخبين الفرنسيين المقيمين بالمغرب الذين ساهموا بقوة في فوزه بولاية رئاسية ثانية.

ويرى خبراء أن تصويت الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب بكثافة لماكرون له منطق "عقلاني وبراجماتي".

فقد قال المختص في العلاقات الدولية محمد بودن إن "التصويت بكثافة يتعلق بدعم الاستمرارية على مستوى التوجه السياسي، ناهيك بكونه ينطلق من خلفية آيديولوجية ترغب في عرقلة اليمين المتطرف"، وتابع: "إنه منطق عقلاني وبراجماتي"، وفق حديثه لصحيفة "هسبريس" المغربية.

وأشار بودن إلى سبب آخر، وهو تخوف الفرنسيين المقيمين بالمغرب من المعاملة بالمثل لدى البلدان التي يقيمون فيها، إذا وصلت زعيمة اليمين المتطرف ماريان لوبان إلى الحكم، عبر تطبيق سياسة هجرة صارمة كالتي كانت تهدف إليها.

وذكرت الصحيفة أن الجالية الفرنسية بالمغرب كانت حريصة على استمرار العلاقات السلسة بين المغرب وفرنسا وتطورها نحو آفاق شاملة، وهو ما يوفره انتخاب ماكرون مجدداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us