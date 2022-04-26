سياسة
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تركيا تستعد لإطلاق قمرها الصناعي "إيمجه" في يناير 2023
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك أن بلاده تستعد لإطلاق قمرها الصناعي "إيمجه" إلى الفضاء منتصف يناير/كانون الثاني 2023.
تركيا تستعد لإطلاق قمرها الصناعي "إيمجه" في يناير 2023
أكد الوزير التركي أن القمر الصناعي "إيمجه" من إنتاج وتطوير المهندسين والعلماء الأتراك بشكل كامل / AA
26 أبريل 2022

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك أن بلاده تستعد لإطلاق قمرها الصناعي "إيمجه" إلى الفضاء منتصف يناير/كانون الثاني 2023، لتقليل الاعتماد على الخارج وتلبية احتياجات المؤسسات التركية من الصور الفضائية عالية الدقة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ورانك الثلاثاء على هامش زيارته إلى مركز اختبار وتكامل أنظمة الفضاء (USET) في العاصمة أنقرة، حيث تتواصل أعمال تطوير القمر الصناعي المذكور.

وأشار الوزير إلى أن العمل مستمر في وضع اللمسات الأخيرة على القمر الصناعي المحلي، موضحاً أنه عقب استكمال الاختبارات النهائية، سيجري إرسال "إيمجه" إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليكون جاهزاً للإطلاق اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتطرق الوزير إلى تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان حول اعتزام تركيا إطلاق القمر الصناعي المذكور بحلول منتصف يناير/كانون الثاني 2023.

وفي السياق نفسه أكد ورانك أن القمر الصناعي "إيمجه" من إنتاج وتطوير المهندسين والعلماء الأتراك بشكل كامل، مبيناً أن أهم ما يميزه هو عدسات الكاميرات المصنعة محلياً هي الأخرى.

يُذكر أنه بعد إعلان الرئيس أردوغان إطلاق أنقرة "البرنامج الوطني للفضاء" عام 2021 بدأت البلاد تسرع وتيرة العمل في برنامجها الخاص بمجال الدراسات الفضائية وتطوير الأقمار الصناعية.

ويهدف المشروع إلى تطوير المعدات التجارية ذات القيمة المضافة وتعزيز دور تركيا في الأسواق المحلية والدولية من خلال تطوير أجهزة العرض والاتصالات وإدارة الأقمار الصناعية والأنظمة الفرعية المتعلقة بالطاقة.

ومن خلال المشروع الذي جرى تطويره في معامل "توبيتاك" جرى إنتاج المعدات المستخدمة بالصناعات الفضائية وإنتاج نماذج الطيران وتحسين الكفاءة الهيكلية والحرارية وأنظمة التكامل الكهربائية وإجراء الاختبارات اللازمة بنجاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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