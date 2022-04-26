أعلنت شركة "بي في لوس تكنولوجي" التركية لتطوير الطائرات المُسيرة والتدريب عليها، تصدير الدفعة الأولى من مسيرات "جاكال" محلية الصنع.

وأفادت الأناضول بأن الدفعة الأولى من الطائرات المسيرة المذكورة ستُصدّر إلى بريطانيا.

ولدى "جاكال" القدرة على حمل ما يزن 15 كيلوغراماً ويمكنها أن تحلق لمسافة تصل إلى 130 كيلومتراً.

وأبرمت شركة "بي في لوس تكنولوجي" ونظيرتها البريطانية "فلاي باي تك نولوجي" عقداً لتصدير المسيرات المذكورة إلى بريطانيا.

وعقدت مراسم إبرام العقد بين الجانبين في مركز المؤتمرات بجامعة غبزة التقنية في ولاية قوجه إيلي شمال غربي تركيا.

ويتضمن العقد في المرحلة الأولى تصدير 5 مسيرات "جاكال" إلى بريطانيا ستُستخدم في مجال الشحن والخدمات اللوجيستية.

و"جاكال" مزوّدة بمحركين نفاثين كهربيين يعملان بالمراوح، كما تُعد الأولى من نوعها في تركيا وهي من طراز "VTOL"، أي يمكنها الإقلاع والهبوط عمودياً.

وتهدف الشركة المطوّرة لرفع وزن حمولة الطائرة، وكذلك تحسين مداها خلال السنوات القادمة.