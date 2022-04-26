سياسة
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روسيا تحذر اليابان بسبب مناورات بحرية مع أمريكا قرب أراضيها.. ما الحكاية؟
حذرت روسيا اليابان من توسيع المناورات البحرية المشتركة مع الولايات المتحدة قرب الأراضي الروسية، قائلة إن هذا سيجبرها على اتخاذ "إجراءات انتقامية".
روسيا تحذر اليابان بسبب مناورات بحرية مع أمريكا قرب أراضيها.. ما الحكاية؟
روسيا تحذر من توسع المناورات البحرية الأمريكية اليابانية قرب حدودها - صورة تعبيرية
26 أبريل 2022

حذرت موسكو اليابان من توسيع المناورات البحرية المشتركة مع الولايات المتحدة قرب الأراضي الروسية، قائلة إن هذا سيجبرها على اتخاذ "إجراءات انتقامية".

وقال نائب وزير الخارجية الروسية إيغور مورغولوف، في تصريح لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" إن تكثيف المناورات البحرية المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان في المنطقة أدى إلى "زيادة التوتر".

وأضاف: "نحن نرى أن مثل هذه الإجراءات من الجانب الياباني تشكل تهديداً لأمن بلدنا"، حسبما نقلت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية.

وتابع: "حذرنا طوكيو بشكل مباشر من ذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وعليهم أن يكونوا جاهزين لحقيقة أنه إذا توسعت هذه الممارسات فإن روسيا ستتخذ إجراءات انتقامية لصالح تعزيز قدراتها الدفاعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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