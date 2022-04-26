كشف صحيفة عبرية الثلاثاء أن جهاز الأمن العام (شاباك) والشرطة في إسرائيل فتحا تحقيقاً في أعقاب وصول رسالة تهديد بالقتل تحتوي على رصاصة حقيقية إلى منزل رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن "الرسالة وصلت إلى أحد منازل عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي ولم تصل إليه بشكل شخصي ومباشر، ويبدو أنها وصلت إلى المبنى في مدينة رعنانا حيث يعيش مع أبناء عائلته“.

وفرضت أجهزة الأمن الإسرائيلية أمراً بحظر نشر تفاصيل إضافية حول الموضوع.

كما قررت الشرطة رفع حالة التأهب وزيادة الاحتياطات الأمنية والحراسة حول بينيت وأفراد عائلته.

وفي تعقيب على الموضوع قال بينيت إن "الخلافات السياسية بغض النظر عن حجمها لا يجب أن تتحول إلى عنف، وإلى تهديد بالقتل، علينا أن نفعل كل شيء كقادة وكشعب من أجل مستقبلنا ومستقبل أولادنا، نفعل كل شيء كل لا تتكرر مثل هذه الأمور".

قبل نحو شهرين اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شاباً إسرائيلياً يبلغ من العمر 23 عاماً في مدينة أشكليون بعد نشرته تدوينة على حسابه في فيسبوك هدد من خلالها بقتل رئيس الوزراء.

إلى جانب ذلك، تشير الصحيفة إلى أنه وقبل أيام من تشكيل حكومة نفتالي بينيت شددت الأجهزة الأمنية الحراسة الشخصية له ولأبناء عائلته.

خلال الفترة الماضية سيطرت عائلة بينيت على عناوين وسائل الإعلام عقب تقارير أفادت بأن العائلة تستهلك الطعام بمبالغ عالية جداً بشكل شهري.