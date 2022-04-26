أعلنت مجموعة النفط والغاز البولندية "بي جي نيغ" مساء الثلاثاء أنّ عملاق الغاز الروسي "غازبروم" أبلغها بأنّه سيوقف اعتباراً من الأربعاء صادراته إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال الذي تتولّى تشغيله.

وقالت المجموعة في بيان إنّه "في 26 نيسان/أبريل تبلّغت بي جي نيغ من غازبروم أنّه سيعلّق اعتباراً من 24 نيسان/أبريل كلّ عمليات التسليم المنصوص عليها في إطار عقد يامال"، مشيرة إلى جهوزية بولندا لتأمين حاجاتها من الغاز من موارد أخرى.

وقدمت وزيرة المناخ البولندية تطمينات بشأن حيازة البلاد ما يكفي من الغاز الطبيعي في احتياطيها، بعد أنباء عن تعليق روسيا إمدادات الغاز إلى بولندا.

وكتبت الوزيرة آنا موسكفا، وزيرة المناخ والبيئة على تويتر تقول: "لدى بولندا احتياطي الغاز وموارد الإمداد الضرورية التي تحمي أمننا، كنا مستقلين بشكل فعال عن روسيا لسنوات، ومستودعاتنا ممتلئة بنسبة 75 في المئة. لن يكون في المنازل البولندية نقص في الغاز.”

جاءت تغريدتها بعد أنباء نشرتها بوابة أونت الإخبارية بأن روسيا علقت إمدادات الغاز إلى بولندا بموجب عقد يامال. ونقلت البوابة أن فريق أزمة اجتمع في وزارة المناخ للتعامل مع الأمر.

وقالت نقلاً عن مصادر مجهلة إن روسيا أصرت على مهلة نهائية الجمعة للدفع بالروبل، كما أن بولندا أشارت إلى أنها لن تدفع بالعملة الروسية.

وكانت بولندا تعمل على الاستقلال عن موارد الطاقة الروسية وكان من المخطط أن تنهي اعتمادها على الغاز الروسي هذا العام.