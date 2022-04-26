سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا توقف تصدير الغاز إلى بولندا عبر خط يامال ووارسو تؤكد كفاية احتياطيها
أعلنت غازبروم الروسية أنها ستعلّق اعتباراً من 24 نيسان/أبريل كلّ عمليات التسليم المنصوص عليها في إطار عقد يامال" إلى بولندا.
روسيا توقف تصدير الغاز إلى بولندا عبر خط يامال ووارسو تؤكد كفاية احتياطيها
غازبروم ستوقف اعتباراً من الأربعاء صادراتها إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال / Reuters
26 أبريل 2022

أعلنت مجموعة النفط والغاز البولندية "بي جي نيغ" مساء الثلاثاء أنّ عملاق الغاز الروسي "غازبروم" أبلغها بأنّه سيوقف اعتباراً من الأربعاء صادراته إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال الذي تتولّى تشغيله.

وقالت المجموعة في بيان إنّه "في 26 نيسان/أبريل تبلّغت بي جي نيغ من غازبروم أنّه سيعلّق اعتباراً من 24 نيسان/أبريل كلّ عمليات التسليم المنصوص عليها في إطار عقد يامال"، مشيرة إلى جهوزية بولندا لتأمين حاجاتها من الغاز من موارد أخرى.

وقدمت وزيرة المناخ البولندية تطمينات بشأن حيازة البلاد ما يكفي من الغاز الطبيعي في احتياطيها، بعد أنباء عن تعليق روسيا إمدادات الغاز إلى بولندا.

وكتبت الوزيرة آنا موسكفا، وزيرة المناخ والبيئة على تويتر تقول: "لدى بولندا احتياطي الغاز وموارد الإمداد الضرورية التي تحمي أمننا، كنا مستقلين بشكل فعال عن روسيا لسنوات، ومستودعاتنا ممتلئة بنسبة 75 في المئة. لن يكون في المنازل البولندية نقص في الغاز.”

جاءت تغريدتها بعد أنباء نشرتها بوابة أونت الإخبارية بأن روسيا علقت إمدادات الغاز إلى بولندا بموجب عقد يامال. ونقلت البوابة أن فريق أزمة اجتمع في وزارة المناخ للتعامل مع الأمر.

وقالت نقلاً عن مصادر مجهلة إن روسيا أصرت على مهلة نهائية الجمعة للدفع بالروبل، كما أن بولندا أشارت إلى أنها لن تدفع بالعملة الروسية.

وكانت بولندا تعمل على الاستقلال عن موارد الطاقة الروسية وكان من المخطط أن تنهي اعتمادها على الغاز الروسي هذا العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us