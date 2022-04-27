سياسة
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النظام السوري يعلن التصدي لقصف إسرائيلي في محيط دمشق ومقتل 4 جنود
أكد مصدر عسكري بالنظام السوري أن الدفاعات الجوية تصدت فجر الأربعاء لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على نقاط في محيط العاصمة دمشق. وأدى الهجوم إلى مقتل أربعة جنود من جيش النظام وجرح ثلاثة آخرين.
النظام السوري يعلن التصدي لقصف إسرائيلي في محيط دمشق ومقتل 4 جنود
النظام السوري يعلن التصدي لقصف إسرائيلي في محيط دمشق ومقتل 4 جنود  / AA
27 أبريل 2022

أعلن النظام السوري أن دفاعاته الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاً في محيط العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: "نحو الساعة 00:41 من فجر اليوم الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا، مستهدفاً بعض النقاط (لم يوضح طبيعتها) في محيط دمشق".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها" مشيراً إلى أنه "بعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حيال الأمر.

ومنذ سنوات تستهدف إسرائيل بشكل متكرر قوات النظام السوري والمليشيات المدعومة من إيران والمتمركزة في عدة مواقع بسوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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