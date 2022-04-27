أعلن النظام السوري أن دفاعاته الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاً في محيط العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: "نحو الساعة 00:41 من فجر اليوم الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا، مستهدفاً بعض النقاط (لم يوضح طبيعتها) في محيط دمشق".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها" مشيراً إلى أنه "بعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حيال الأمر.

ومنذ سنوات تستهدف إسرائيل بشكل متكرر قوات النظام السوري والمليشيات المدعومة من إيران والمتمركزة في عدة مواقع بسوريا.