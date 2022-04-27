أعلنت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن 6 ضباط من المخابرات العسكرية الروسية، لتورطهم في هجمات إلكترونية على بنى تحتية أمريكية مهمة.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية، الثلاثاء، قالت فيه إن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لها، يعرض مبلغ 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن 6 ضباط تابعين لمديرية المخابرات الرئيسية الروسية.

وأوضحت أن الضباط الستة، لهم دور في مؤامرة إجرامية تنطوي على أنشطة سيبرانية خبيثة ضد البنية التحتية المهمة للولايات المتحدة، لافتةً إلى أن الضباط الستة يعملون تحت إشراف أو سيطرة الحكومة الروسية.

وقالت إن هؤلاء من ضمن الفريق الذي ضرب أجهزة الحواسيب حول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، بالفيروس المعروف باسم "NotPetya" في 27 يونيو/حزيران 2017، وتسبب في خسائر بمليارات الدولارات.

وعام 2020، وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى، اتهامات بالتآمر لارتكاب احتيال حاسوبي وتهم أخرى، لضباط وحدة "ساندورم" الروسيين.

ويخصص برنامج "مكافآت من أجل العدالة" الذي يُعمل به منذ 1984 مكافآت مالية تقدم لمن يدلون بمعلومات عن كل من يعمل لصالح أي جماعة تستهدف المصالح والمواطنين الأمريكيين، سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة.

وتنفي روسيا أي علاقة لها بالهجوم السيبراني، ولم تعلق على الإعلان عن هذه المكافأة حتى الآن.