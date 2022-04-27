أعلن المغرب الثلاثاء عن موافقة المجر على استقبال ألف من طلبته العائدين من أوكرانيا، لاستكمال دراستهم.

جاء ذلك على لسان وزير التعليم العالي والبحث العلمي المغربي، عبد اللطيف ميراوي، في جوابه على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي).

وقال ميراوي: "السفارة المجرية في الرباط، اقترحت استقبال 1000 طالب مغربي لاستكمال دراستهم بالمجر".

وأضاف: "جرى أيضاً الاتفاق على إدماج طلبة السنة الأولى والثانية بالجامعات الرومانية، وستعلن وزارة التعليم العالي الرومانية قريباً عدد الطلبة المغاربة الذين ستستقبلهم".

وزاد: "الإشكالية المطروحة تتعلق بتخصصات طب الأسنان والصيدلة، إذ يتجاوز عدد الطلبة العائدين من أوكرانيا القدرة الاستيعابية لجامعاتنا الوطنية".

وتابع: "وزارة التعليم العالي أحدثت منصة إلكترونية لجرد قائمة المعنيين ورصد تخصصاتهم ومستوياتهم الجامعية، وحتى أمس، سجل نحو 7200 طالب، 75 في المئة منهم يتابعون دراستهم في تخصصات الطب".

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو، وأدت إلى فرار آلاف الطلبة العرب دون استكمال دراستهم.