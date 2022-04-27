أعلن عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، الأربعاء، وقف توريد الغاز الطبيعي إلى كل من بولندا وبلغاريا، نتيجة عدم سداد البلدين مدفوعات الغاز بعملة الروبل.

وذكرت الشركة في بيان اليوم، أنها أوقفت إمدادات الغاز لكل من شركة "بولجاراز" البلغارية، و"بي جي إن آي جي" البولندية لعدم سدادهما قيمة واردات الغاز بالروبل.

وبذلك ينفذ الكرملين تهديداته بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن الدول الرافضة لدفع قيمة واردات الغاز بالعملة الروسية، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع أبريل/نيسان الجاري.

وفي تهديد ضمني، ذكرت "غازبروم" أن "الغاز المارّ عبر بلغاريا وبولندا سيُقطع حتى إشعار آخر، في حال استولت الدولتان عليه بشكل غير قانوني".

والثلاثاء، أعلنت بولندا وبلغاريا، أن روسيا ستوقف إمداداتها لهما من الغاز الطبيعي، بدءاً من الأربعاء، على خلفية رفضهما دفع ثمنه بالروبل.

وقالت وزارة الاقتصاد البلغارية، في بيان، إن مجموعة غازبروم الروسية "ستعلق اعتباراً من الأربعاء شحنات الغاز إلى بلغاريا، بسبب رفض الدولة الامتثال لشروط المورد الجديدة".

كما قالت شركة الغاز البولندية الحكومية (PGNiG) إنها تلقت إشعاراً من "غازبروم" بأن عمليات التسليم عبر خط أنابيب "يامال" ستتوقف الأربعاء.

وبالفعل أكدت الشركة اليوم الأربعاء، أن غازبروم "أوقفت تماماً" إمدادات الغاز إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال.