سياسة
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توقعات بعودة العلاقات التجارية بين تركيا والسعودية إلى طبيعتها قريباً
توقع مجلس الغرف التجارية السعودية ارتفاع واردات المملكة من تركيا، خلال الفترة المقبلة، في أحدث إشارة على التحسن المطّرد للعلاقات بين البلدين، وفق تصريحات مصادر سعودية لوكالة الأناضول.
توقعات بعودة العلاقات التجارية بين تركيا والسعودية إلى طبيعتها قريباً
ارتفعت واردات المملكة من تركيا بنسبة 2.8 بالمئة خلال أول شهرين من 2022، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي. / Getty Images
27 أبريل 2022

توقع مجلس الغرف التجارية السعودية ارتفاع واردات المملكة من تركيا، خلال الفترة المقبلة، في أحدث إشارة على التحسن المطرد للعلاقات بين اثنين من أكبر البلدان الإسلامية.

وقالت مصادر في مجلس الغرف التجارية، الأربعاء، إن استيراد التجار للسلع التركية سيعود إلى طبيعته بشكل متسارع، بمجرد إعلان عودة العلاقات لطبيعتها رسمياً، وفق حديثهم لوكالة الأناضول شرط عدم الكشف عن هويتهم.

وأكدت المصادر، عدم وجود قرار سعودي رسمي يمنع الاستيراد، "لا سيما مع السمعة الطيبة للمنتجات التركية في أكبر سوق عربية، السلع التركية لا تزال متوفرة في السوق المحلية".

وارتفعت واردات المملكة من تركيا بنسبة 2.8 في المئة خلال أول شهرين من 2022، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

وبلغت قيمة الواردات في يناير/كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين، 71.3 مليون ريال (19 مليون دولار) مقابل 69.4 مليون ريال (18.5 مليون دولار) في الفترة المناظرة من 2021.

يأتي ذلك، بعد أن تراجعت واردات المملكة من تركيا في 2021 بنسبة 62.3 بالمئة، إلى 3.32 مليارات ريال (886 مليون دولار) مقابل 8.82 مليارات ريال (2.35 مليار دولار) في 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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