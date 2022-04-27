قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إنه "بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، أبلغنا جميع الأطراف أنه لن تعبر سفن حربية مضيق البوسفور، بمقتضى اتفاقية مونترو، ولم يحدث حتى الآن عبور من المضيق بأي شكل من الأشكال".

وشدد أقار على التزام بلاده تطبيق بنود اتفاقية مونترو الخاصة بعبور السفن الحربية من المضائق التركية أثناء الحروب. مشيراً إلى التزام البلدان المعنية طلب أنقرة، وتابع قائلاً: "لا ينبغي بأي حال أن يتحول البحر الأسود إلى منطقة منافسة استراتيجية، وإلا فقد تكون لذلك تداعيات خطيرة للغاية".

وفي نطاق اجتماع "المجموعة الاستشارية الأمنية" لبحث الوضع في أوكرانيا، الذي عُقد في قاعدة رامشتاين الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) جنوب غربي ألمانيا، بمشاركة أكثر من 40 دولة، أشار أقار إلى أنهم عقدوا أيضاً بعض الاجتماعات الثنائية، وقال: "لقد أتيحت لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر مع وزراء الدفاع الآخرين، وخاصة مع السيد ريزنيكوف (وزير الدفاع الأوكراني)".

وعن تطور الأحداث في أوكرانيا، قال: "إننا نراقب التطورات بقلق. وفقاً للأنباء الواردة، بعض المواقف مزعجة. وكجميع البلدان، فإننا نبذل جهوداً مختلفة للقضاء عليها. بشكل عام، الحوار والنهج المنضبط مهمان. نحن بحاجة إلى فتح الطريق للدبلوماسية بنهج معتدل".

وأضاف أقار: "بصفتنا تركيا، لقد أجرينا نقاشات جادة وشاملة للغاية لمنع الحرب في بداية الأزمة، ولضمان وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن بعد اندلاع الحرب". وأكد مجدداً على أن الرئيس أردوغان يبذل جهداً كبيراً للتوسط بين الطرفين وإقناعهم بالجلوس على طاولة المفاوضات حتى يتوصلوا إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وأشار أيضاً إلى أنهم يواصلون دعمهم لإجلاء المدنيين إلى جانب العدد القليل من مواطنينا المقيمين هناك. وبشأن السفن التجارية التركية المنتظرة في الموانئ الأوكرانية، فضلاً عن طائرتين تركيتين من طراز A400 M كانتا نقلتا مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا وبقيتا هناك بسبب إغلاق المجال الجوي، قال أقار: "نحن على اتصال مع كل من السلطات الروسية والأوكرانية من أجل مغادرة آمنة ومأمونة من أوكرانيا".

ورداً على سؤال حول المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا لأوكرانيا، قال أقار: "منذ البداية، بدأنا إرسال المساعدات الإنسانية في إطار احتياجات أوكرانيا. وما زلنا نواصل العمل حتى اليوم، وسنواصل بذل قصارى جهدنا من الآن فصاعداً".

وفيما يتعلق بمسألة الألغام البحرية المنجرفة إلى مياه تركيا الإقليمية في البحر الأسود، لفت أقار إلى إبطال مفعول 3 ألغام بشكل آمن حتى الآن. وأوضح أن سفن صيد الألغام والمروحيات وطائرات الدورية البحرية وفرق "الدفاع تحت الماء" في حالة تأهب.

وأردف: "نراقب حالياً مضيق البوسفور من كثب، واتخذنا تدابير إضافية لضبط الدخول والخروج وعدم مواجهة أي مفاجآت، كما ركّبنا رادارات للرصد".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت تركيا بحاجة إلى أي دعم في مكافحة الألغام المحررة، قال أقار: "القوات المسلحة التركية لديها قدرة متقدمة للغاية في هذا الصدد. لدينا عناصر ومعدات كافية للكشف والتدمير. كما أوضحنا أنه يمكننا دعم أصدقائنا وحلفائنا في مكافحة الألغام، بما يتجاوز مجرد تلبية احتياجاتنا ".

وخلال حديثه تطرق أقار لعملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق، مؤكداً سيرها بنجاح رغم التضاريس والظروف المناخية الصعبة. وذكر أن العملية أسفرت حتى الآن عن تحييد 57 إرهابياً.