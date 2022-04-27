سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا: شراء دفعة ثانية من منظومة "S-400" الروسية لا يزال على جدول الأعمال
أعلن رئيس الصناعة الدفاعية التركية إسماعيل دمير أن شراء الدفعة الثانية من صواريخ الدفاع الجوي "إس -400" من روسيا، على جدول الأعمال.
تركيا: شراء دفعة ثانية من منظومة "S-400" الروسية لا يزال على جدول الأعمال
تركيا تسلمت دفعة أولى من منظومة صوريخ 400 الروسية عام 2019 / AA
27 أبريل 2022

أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير أن شراء دفعة ثانية من صواريخ الدفاع الجوي S-400 الروسية على جدول الأعمال.

وقال دمير في حوار على قناة (TRT Haber) التركية إن "الحديث عن شراء الدفعة الثانية من S-400 التي جرى التخطيط لها منذ توقيع الاتفاقية، لا يزال مستمراً. وأضاف: "وقعنا عقداً مع روسيا لتوريد دفعتين من S-400، وتركيا وافقت على ذلك منذ البداية".

وفي إشارة إلى وجود تصور خاطئ حول هذه القضية، قال إسماعيل دمير إن تركيا وافقت بالفعل على شراء نظامين من روسيا منذ البداية. وأكد على أن تركيا قررت منذ البداية شراء المنظومة المكونة من دفعتين على الرغم من التهديدات الأمريكية، وأنها الآن بصدد تنفيذ القرار الذي اتخذته منذ البداية.

وأردف رئيس الصناعات الدفاعية التركية: "كان من الممكن أن نتسلم الدفعة الثانية بعد ذلك مباشرة، ولكن أحد العوامل المهمة لهذه العملية هو بعض معايير الإنتاج المشترك للتعاون التكنولوجي. ونظراً إلى أن المفاوضات حول هذه القضايا استغرقت بعض الوقت، فقد طالت مدة التسليم بمرور الوقت".

وبشأن المنتجات الدفاعية التي تنتجها تركيا، أشار دمير إلى أن المنتجات التي يجرى تسليمها إلى قوى الجيش والأمن التركي منافسة لأقرانها وأفضل منها. وقال: "عندما تضع السعر والجودة، يمكننا أن نقول بوضوح شديد أنهما الأفضل".

مشروع المقاتلة التركية

وعند الحديث عن المقاتلة الحربية الوطنية من الجيل الخامس، قال دمير "نهدف إلى إخراج طائراتنا القتالية الوطنية من الحظيرة بحلول عام 2023". ولفت إلى أن مشروع المقاتلة مشروع طموح للغاية، "لكننا نؤمن به". وأضاف قائلاً: "نحن في طريقنا، ونأمل أن نصل إلى وجهتنا. شباب هذه الأمة ومهندسوها سيحققون ذلك".

وبخصوص الطلب العالمي لشراء منتجات الدفاع التركية، استشهد دمير بمروحية "أتاك" الوطنية التي تحظى بطلب عالمي كبير، وأضاف: "تعتبر حالياً من أفضل طائرات الهليكوبتر في فئتها في العالم. شعارنا: إذا كان شيء من صنع الإنسان، فإننا نعمل بشكل أفضل".

وخلال حديثه أكد إسماعيل ديمير على أن "سفينة الأناضول"، التي لديها القدرة على حمل منصات برية وبحرية وجوية، ستدخل الخدمة العام الجاري. وأضاف قائلاً: "بينما يجري أصدقاؤنا من مصممي طائرة (حر جيت) تعديلات على أنظمة الهبوط والإقلاع لتتلائم مع السفينة، يُجرى حالياً تعديل سطح السفينة بما يسمح للطائرات المسيّرة بالهبوط والإقلاع أيضاً، وهو ما لم يكن ضمن التصميم الأساسي".

وختم حديثه قائلاً: "نأمل أن نرى (حر جيت) في عام 2023، هذا هو هدفنا. مروحياتنا وطائراتنا تعدّ الأيام. وبالطبع يعدها مهندسونا أيضاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us