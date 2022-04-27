سياسة
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تونس.. مذكرة حبس لأفراد طاقم السفينة الغارقة قبالة سواحل البلاد
أصدر قاضي التحقيق في تونس مذكرة حبس بحق طاقم السفينة المحملة بالنفط والتي كانت غرقت هذا الشهر قبالة السواحل التونسية. ولا يزال التحقيق مكثفاً حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى غرق السفينة.
تونس.. مذكرة حبس لأفراد طاقم السفينة الغارقة قبالة سواحل البلاد
تونس.. الحكم بالسجن على أفراد طاقم سفينة غرقت قبالة سواحل البلاد هذا الشهر / AP
27 أبريل 2022

قال‭‭ ‬‬مسؤول قضائي يوم الأربعاء إن قاضياً تونسياً قرر حبس أفراد الطاقم السبعة لسفينة تجارية غرقت قبالة سواحل مدينة قابس جنوب البلاد هذا الشهر، إذ تحقق السلطات فيما إذا كانت السفينة أُغرقت عمداً.

وكان مسؤولون تونسيون قالوا هذا الشهر إن سفينة متوجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا، وتحمل ما يصل إلى ألف طن من النفط غرقت، وإن البحرية التونسية أنقذت أفراد طاقمها السبعة جميعهم.

لكنهم قالوا لاحقاً إنه تبين أن حمولة السفينة لا تحتوي على أي وقود، وإنما كانت فارغة.

ومنذ إعلان غرق السفينة، كثفت تونس جهودها لتجنب كارثة بيئية محتملة، لكن فريق غوص متخصص اكتشف أن الشحنة فارغة، مما أثار تساؤلات حول مغالطة من طاقم السفينة.

وبعد أيام من التحقيق مع طاقم السفينة قرر قاضي محكمة قابس حبس أفراد الطاقم.

وقال محمد الكراي المتحدث باسم محكمة قابس لإذاعة موزاييك المحلية "أصدر قاضي التحقيق مذكرة حبس بحق طاقم السفينة".

ويتكون طاقم السفينة من أربعة أتراك واثنين من أذربيجان وواحد من جورجيا.

وكان الكراي قال في وقت سابق إن التحقيق جارٍ لمعرفة إن كانت السفينة غرقت بشكل عادي أو أُغرقت عمداً للحصول على تعويض من شركات التأمين، أو ما إذا كانت شبهات بتهريب النفط.

وقال المصدر نفسه إن الطاقم زعم أن وثيقة مسار السفينة ضاعت، وأضاف أن المعلومات التي قدمها أفراد الطاقم متضاربة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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