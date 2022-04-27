سياسة
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روسيا تضرب الجسر الرئيسي  لخطط صادرات الحبوب الأوكرانية
شنت القوات الروسية هجوماً صاروخياً على الجسر الرئيسي في منطقة أوديسا، والذي تعوّل عليه أوكرانيا بشكل كبير في تصدير سلعها لا سيّما الحبوب. ويؤكد مسؤولون أوكرانيون أن الأضرار التي لحقت بالجسر قد تؤثر على خطط صادرات البلاد.
روسيا تضرب الجسر الرئيسي  لخطط صادرات الحبوب الأوكرانية
موسكو تضرب الجسر الرئيسي  لخطط صادرات الحبوب الأوكرانية / AFP
27 أبريل 2022

قال مسؤولون محليون اليوم الأربعاء إن روسيا شنت هجومين صاروخييْن وألحقت أضراراً بجسر رئيسي في منطقة أوديسا بأوكرانيا، في واقعة قد تؤثر على الخطط الأوكرانية لزيادة حجم الصادرات عبر مواني نهر الدانوب.

ويربط الجسر البر الرئيسي لأوكرانيا بجزء من منطقة أوديسا يقع بالقرب من مصب نهر الدانوب.

والجسر الذي يمر فوق مصب نهر دنيستر جزء من طريق السكك الحديدية الوحيد، الذي تسيطر عليه أوكرانيا بالكامل، إلى مواني أوكرانيا على نهر الدانوب، والذي اعتبرته كييف طريقاً واعداً للصادرات في ظل إغلاق مواني البحر الأسود.

واعتادت أوكرانيا، وهي منتج زراعي رئيسي، تصدير معظم سلعها عبر المواني البحرية، لكن منذ الهجوم العسكري الروسي في فبراير/شباط، اضطرت إلى التصدير بالقطار عبر حدودها الغربية أو عبر مواني نهر الدانوب الصغيرة.

ووقع الهجوم الأول مساء الثلاثاء وتضرر بذلك الجسر الذي يمر فوق المصب نتيجة ضربة صاروخية، ولكن يمكن ترميمه سريعاً وفقاً لمسؤولين محليين.

ووقعت الضربة الثانية صباح اليوم الأربعاء، ولم يُبلغ عن حالة الجسر حتى الآن.

وامتنعت شركة السكك الحديدية "أوكرزاليزنيتسيا" التي تديرها الدولة عن التعليق.

وقال رومان روساكوف ممثل وزارة الزراعة الأوكرانية في تصريح لوكالة رويترز: "فرع السكة الحديد تضرر بالطبع، التأثير طال نحو 150 عربة/حاوية تنقل معادن وحبوب يومياً".

وأكد مسؤولو زراعة ونقل أوكرانيون أن البلاد تسعى لتعزيز القدرة التصديرية لمواني نهر الدانوب التي تسمح بشحن الحبوب عبر الدانوب إلى مواني البحر الأسود في رومانيا.

وتشترك رومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي في حدود البحر الأسود مع بلغاريا وتركيا وجورجيا وأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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