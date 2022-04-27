أعلنت موسكو الأربعاء أنها أفرجت عن جندي البحرية الأمريكية (مارينز) السابق تريفور ريد المسجون في روسيا لاعتدائه على شرطي، مقابل الطيار الروسي كونستانتين ياروشنكو المدان بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تليغرام إنه "نتيجة لعملية مفاوضات مطولة، أٌفرج في 27 أبريل/نيسان 2022 عن المواطن الأمريكي تريفور ريد، المُدان سابقاً في الاتحاد الروسي، مقابل المواطن الروسي كونستانتين ياروشنكو الذي حكمت عليه محكمة أمريكية بالسجن لمدة 20 عاماً في 2010".

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المفاوضات التي أدت إلى الإفراج عن الجندي السابق في البحرية الأمريكية المسجون في روسيا مقابل سجين روسي في الولايات المتحدة تطلبت قرارات صعبة.

وقال بايدن إن "المفاوضات التي سمحت لنا بإعادة تريفور إلى الوطن تطلبت قرارات صعبة لا أستخف بها" مضيفاً أن "عودته الآمنة شهادة على الأولوية التي توليها إدارتي إعادة أمريكيين محتجزين رهائن ومعتقلين ظلماً في الخارج، إلى الوطن".