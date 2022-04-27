سياسة
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فرنسا.. فتح تحقيق في تسريب بيانات شخصية لمسلمين ومقربين منهم
كشف حقوقيون وناشطون، تسريب موقع يميني متطرف بيانات المسلمين المقيمين في فرنسا ومهنهم وآراءهم السياسية. وفتحت النيابة العامة تحقيقاً أولياً في ذلك للكشف عن ملابسات القضية.
فرنسا.. فتح تحقيق في تسريب بيانات شخصية لمسلمين ومقربين منهم
القضاء يحقق في تسريب بيانات شخصية لمسلمين ومقربين منهم / AA
27 أبريل 2022

فتحت النيابة العامة في باريس الأربعاء، تحقيقاً أولياً في تسريب بيانات شخصية خاصة بمسلمين مقيمين في فرنسا، وبشخصيات ومؤسسات مقربة منهم.

وفي تغريدة عبر تويتر قال الصحفي طه بوحفص، إن النيابة العامة فتحت تحقيقاً أولياً بحق موقع "Fdesouche" الذي سرّب بيانات متعلقة بمسلمين في فرنسا وشخصيات ومؤسسات مقربة منهم.

جاءت خطوة النيابة العامة إثر تقدُّم محامي الصحفي بوحفص، في سبتمبر/أيلول 2021، بشكوى باسم 100 ضحية ممّن سرب الموقع المذكور بياناتهم الشخصية ونشرها بشكل غير قانوني.

وكان بوحفص كشف في سبتمبر/أيلول الماضي عملية تسريب الموقع اليميني المتطرف بيانات شخصية لمسلمين ومقربين منهم في فرنسا.

وتضمنت القائمة التي نشرها الموقع المذكور بيانات حول أسماء مسلمين في فرنسا ومهنهم وآرائهم السياسية، وشملت القائمة أيضاً اسم بوحفص ومراسل الأناضول في فرنسا فيزا بن محمد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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