سياسة
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طالب بنشر "قوات الحشد".. الكويت تحتج على تصريحات نائب عراقي
استدعت الكويت سفير بغداد احتجاجاً على دعوة وجهها نائب عراقي إلى قوات الحشد الشعبي للانتشار في "خور عبد الله"، لحماية الصيادين العراقيين.
طالب بنشر "قوات الحشد".. الكويت تحتج على تصريحات نائب عراقي
صيادون عراقيون في شبه جزيرة الفاو العراقية سبتمبر 2019- أرشيفية / Reuters
27 أبريل 2022

استدعت الكويت، الأربعاء، سفير بغداد لديها للاحتجاج على دعوة وجهها نائب عراقي إلى قوات الحشد الشعبي للانتشار في "خور عبد الله" لحماية الصيادين العراقيين.

جاء ذلك لدى اجتماع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري، الأربعاء، مع سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي، حسب بيان لوزارة الخارجية الكويتية.

وقالت الوزارة إن اللقاء "تناول التصريحات الأخيرة لأحد أعضاء البرلمان العراقي بشأن الادعاءات بالاعتداء على الصيادين العراقيين".

وأضافت أن نائب وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن "رفض واستياء دولة الكويت لهذه التصريحات التي لا تعكس متانة علاقات الأُخوّة بين البلدين ولا تراعي مبادئ حسن الجوار".

وأكد الظفيري، حسب البيان، "عدم صحة هذه الادعاءات وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات خفر السواحل الكويتية".

وأشاد "بالتعاون القائم والمستمر بين قوة خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في معالجة تجاوزات الصيادين العراقيين للمياه الإقليمية الكويتية".

وكان النائب علاء الحيدري طالب عبر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر قوات من الحشد الشعبي في خور عبد الله، الذي تتقاسمه الدولتان والواقع شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، لحماية الصيادين العراقيين.

وقال الحيدري: "أقول لخفر السواحل الكويتي اذا لم تتأدبوا راح (سوف) نؤدبكم بطريقتنا الخاصة".

وفي أغسطس/آب 1990، غزا العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، الكويت، قبل أن يجري إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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