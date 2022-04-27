قضت محكمة أردنية، الأربعاء، بالسجن 18 عاماً بحق صهر العائلة المالكة وليد الكردي، الموجود في بريطانيا، لإدانته بجرم "استثمار الوظيفة"، وفق الوكالة الرسمية.

وقالت الوكالة إن الحكم أصدرته محكمة "جنايات الفساد"، وتضمن تغريم الكردي 191 مليون دينار (269 مليون دولار أمريكي).

ولفتت إلى أن القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وفي 2017، بدأ الأردن ملاحقة قانونية للكردي، بعد أن أدانته محكمة جنايات عمان، في يونيو/حزيران 2013، بالفساد عبر استغلال وظيفته، إبان رئاسته لشركة مناجم الفوسفات.

وقضت المحكمة آنذاك بسجنه 22 عاماً ونصف العام، وبغرامة 253 مليوناً و476 ألف دينار (حوالي 356.3 مليون دولار).

والكردي هو زوج الأميرة بسمة بنت طلال، عمة ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.

وسبق أن جرت مفاوضات استمرت عامين بين الحكومة ووكيل الكردي بعد طلبه التسوية، لكن لم يسفر الأمر عن اتفاق.