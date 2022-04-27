قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "من المحزن والمقلق أن تصل الأحزاب العنصرية بانتخابات الدول الأوروبية إلى مستوى تكون فيه شريكاً في السلطة أو تتولاها منفردة".

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية بقاعة المؤتمرات التابعة لمسجد "تشاملجا" بإسطنبول، الأربعاء، هنأ خلالها المشاركين بإدراكهم شهر رمضان وليلة القدر "المبشر بها بأنها خير من ألف شهر".

كما هنأ أردوغان الخطاط التركي حسين قوتلو الذي أعد "مصحف إسطنبول" الذي جرى إعداده من خلال إعادة تفسير 10 فترات مختلفة تعد مدارس في هذا المجال في الحضارة الإسلامية.

وأعرب الرئيس عن اعتقاده بأن ذلك المصحف سيتبوأ مكانه في التاريخ كواحد من أكثر القطع الفنية التركية الإسلامية تميزاً.

وأشار أردوغان إلى أن الحضارة الغربية غزت العالم بفنونها وثقافتها وسينماها ورسمها ورياضتها، وبإنتاج المحتوى، وهي العناصر التي يطلق عليها "عناصر القوة الناعمة".​​​​​​​