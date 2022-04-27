سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد| رشق ماكرون بالطماطم في أول جولة ميدانية منذ فوزه بالانتخابات
في أول جولة ميدانية له منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية، رُشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالطماطم في سوق يقع قرب العاصمة الفرنسية باريس.
شاهد| رشق ماكرون بالطماطم في أول جولة ميدانية منذ فوزه بالانتخابات
فاز ماكرون الأحد بولاية رئاسية ثانية حاصدا 58,55% من الأصوات مقابل 41,45% لمنافسته مارين لوبن / AP
27 أبريل 2022

رُشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء بالطماطم أثناء جولة ميدانية في سوق قرب باريس هي الأولى له منذ فوزه الأحد بولاية رئاسية جديدة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الحافة الفرنسية.

وفيما كان الرئيس يتبادل أطراف الحديث مع مارة في وسط سوق سيرجي-بونتواز في الضاحية الشمالية الغربية لباريس، ألقيت باتّجاهه طماطم كرز لم تصبه.

وعمد عناصر الأمن الذين كانوا يتولون حراسة الرئيس إلى فتح "مظلة" لحمايته ومرافقته إلى المنطقة المغلقة في السوق.

ونفى مقرّبون من ماكرون أن تكون الطماطم قد أصابت الرئيس، موضحين أن المظلة فُتحت بسبب التوتر الذي أصاب الحشود.

والجولة الميدانية هي الأولى لماكرون منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية، وهي جرت عموماً في أجواء هادئة، وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية الذين أفادوا بأن التوتر كان على صلة باندفاع الحشود للاقتراب منه.

وفاز ماكرون الأحد بولاية رئاسية ثانية حاصداً 58,55% من الأصوات في مقابل 41,45% لمنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، وفق أرقام رسمية صادق عليها الأربعاء المجلس الدستوري المكلّف الإشرافَ على حسن سير الانتخابات ودستورية القوانين.

وشهد الاقتراع مقاطعة انتخابية بلغت 28,01%.

وقال رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس "نال إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة للأصوات، بالتالي يعلن المجلس الدستوري أن السيد إيمانويل ماكرون انتُخب رئيساً للجمهورية".

وتابع: "في المجمل، احتُرمت قواعد العملية الانتخابية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us