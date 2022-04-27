أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن جيش بلاده سيواصل اقتحام جميع أوكار إرهابيي تنظيم YPG/PKK شمالي العراق.

جاء ذلك في كلمة الأربعاء، خلال مشاركته في برنامج الإفطار الرمضاني مع ممثلي المنظمات المدنية التركية، بإسطنبول.

وأوضح أردوغان أن 5 شهداء من القوات المسلحة التركية سقطوا في عملية "المخلب- القفل" شمالي العراق، مشيراً إلى تحييد نحو 60 إرهابياً.

وأضاف: "القوات الخاصة التركية اقتحمت وستواصل اقتحام جميع أوكار إرهابيي PKK".

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.