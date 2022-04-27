سياسة
3 دقيقة قراءة
الجفاف يخدم اليمين المتطرف.. ما تأثير التغير المناخي على السياسة بإسبانيا؟
مع اقتراب الانتخابات المحلية الإسبانية، يوسع حزب "فوكس" اليميني المتطرف شعبيته في منطقة الأندلس، مستغلاً في ذلك الوضع الفلاحي الصعب الذي يمر به مزارعو المنطقة، نظراً لموجة الجفاف التي عصفت بها هذه السنة.
الجفاف يخدم اليمين المتطرف.. ما تأثير التغير المناخي على السياسة بإسبانيا؟
يوسع حزب "فوكس" اليميني المتطرف شعبيته في الأندلس مستغلاً الوضع الفلاحي الصعب الذي يمر به مزارعو المنطقة. / AFP
27 أبريل 2022

ينتظر إقليم الأندلس، جنوب إسبانيا، انتخابات لاختيار أعضاء برلمانه المحلي في 19 يونيو/حزيران القادم. انتخابات دعا إليها زعيم الإقليم خوان مانويل مورينو، عن حزب الشعب اليميني المحافظ، معتبراً أن الإقليم بحاجة إلى تفويض حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية الحكومة التي يرأسها حالياً في ديسمبر/ كانون الأول القادم.

فيما يتوقع مراقبون تحقيق حزب "فوكس" اليميني المتطرف اختراقاً كبيراً في هذه الانتخابات، والذي وسَّع قاعدته الشعبية في الإقليم الفلاحي مستغلاً موجة الجفاف القاسية التي تمر بها، خالقاً تذمراً واسعاً بين المزارعين. بالمقابل يهدد هذا السيناريو عدداً من العمالة المغاربية والمهاجرين الأفارقة هناك، والذين دأب النشاط الزراعي على توفير فرص عمل كثيرة لهم.

"فوكس" يستعد لحكم الأندلس

حسب استطلاعات الرأي الأخيرة، يحتل حزب فوكس المركز الثالث بين الأحزاب الأكثر شعبية في الأندلس، حيث 19% من سكان الإقليم أبانوا عن نية في التصويت له. نسبة لايزال بعيداً بها عن تحقيق الأغلبية المطلقة، لكنها تكشف تحقيقه قفزة كبير بثماني نقاط مقارنة بالاستطلاعات نفسها سنة 2018.

في اختراق يطمح لإحرازه زعيم الحزب، سانتياغو أباسكال، ويعد له سياسياً بترشيح رئيسة فريقه البرلماني ماكارينا أولونا لتكون على رأس لائحة مرشحيه في انتخابات الإقليم. ووصف أباسكال مرشَّحته في حديث مع الصحافة المحلية، قائلاً: "إذا كنتم تسألونني عن ماكارينا أولونا، فأنا أراها الأقرب لأن تكون رئيسة".

وحسب "إلباييس" فإن مرشَّحة "فوكس" هي "الأكثر شعبية في الأندلس، حتى من الحزب نفسه". وترجع الصحيفة الإسبانية ذلك لدأب أولونا على إجراء جولات بالإقليم الذي يعتمد اقتصاده في غالبيته على الفلاحة، والتقرب من كبار مزارعيه وملاك الأراضي هناك، ما مكنها من الحصول على دعم بعضهم.

الجفاف يوسع قاعدة "فوكس"

حسب تقرير لموقع "بوليتيكو" الأمريكي، عدد كبير من مزارعي الأندلس صرحوا بمنح أصواتهم لحزب "فوكس" في الانتخابات المحلية القادمة، ذلك لأن "محلياً يجب التصويت على الأشخاص، قبل الأحزاب" على حد زعمهم. الأمر الذي يرجح صواب استراتيجية أباسكال الانتخابية، في الدفع بمرشَّحة حزبه ماكارينا أولونا.

من جهة أخرى، يضيف الموقع، أن التغيرات المناخية التي "تغرق النصف الشمالي لإسبانيا بالفيضانات، فيما تعطش نصفه الجنوبي" تمثل عنصراً مهماً في استراتيجية فوكس الانتخابية، حيث عوض إفهام سكان المنطقة بأن ما يحصل ظاهرة عالمية، "يمنحهم وعوداً كاذبة باستثمار في مشاريع مائية لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع".

ويهدد صعود فوكس في الأندلس، الذي يعرف وجود جالية عربية وإفريقية مهمة، أبرزها العمالة المغربية في الفلاحة، هؤلاء المهاجرين الذين يجعل منهم أحد الأسباب في الأزمة التي يعيشها الإقليم، ومن البطالة التي يعتبرها 53.8% من سكان الإقليم أهم مشاكله.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us