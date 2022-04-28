سياسة
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بعد وقف إمدادات روسيا.. من أين ستحصل بولندا وبلغاريا على الغاز؟
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبي أورسولا فون دين لاين أن بولندا وبلغاريا ستحصلان حالياً على الغاز من جيرانهما الأوروبيين، بعد أن قطع عملاق الطاقة الروسي "غازبروم" إمداداته.
بعد وقف إمدادات روسيا.. من أين ستحصل بولندا وبلغاريا على الغاز؟
بولندا وبلغاريا تحصلان على الغاز من جيرانهما الأوروبيين بعد وقف الإمدادات من روسيا / AFP
28 أبريل 2022

ستحصل بولندا وبلغاريا حالياً على الغاز من جيرانهما الأوروبيين بعد أن قطع عملاق الطاقة الروسي غازبروم إمداداته، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دين لاين الأربعاء.

وأكدت رئيسة المفوضية في كلمة مقتضبة أمام الصحافة: "سنعمل على أن يكون لقرار غازبروم أقلّ تأثير ممكن على المستهلكين الأوروبيين".

واعتبرت أن "الإجراء الذي اتخذته روسيا سيؤثّر في روسيا نفسها. الكرملين يضرّ بالاقتصاد الروسي لأنهم يحرمون أنفسهم من مردود كبير".

وأشارت إلى أن هذا "التوقف الأحادي الجانب" للتسليم "غير مبرَّر وغير مقبول". وقالت: "هذا يُظهِر مرة أخرى عدم موثوقية روسيا كمورد للغاز".

وأضافت: "اليوم فشل الكرملين مرة أخرى في محاولته بث الانقسام بين الدول الأعضاء. ىعصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا يقترب من نهايته".

ووصف جوزيب بوريل منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال زيارة تشيلي خطوة غازيروم بأنها "عمل عدائي"، محذراً من أنها لن تؤدي إلا إلى "تسريع تحول أوروبا إلى مصادر الطاقة النظيفة التي لا تخلق تبعيات لأحد".

وأعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة الأربعاء أنها قطعت جميع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا لعدم تلقيها دفعات بالروبل من البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وحذرت أورسولا فون دين لاين من أن الشركات الأوروبية التي توافق على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، كما تطالب موسكو، ستخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي وستواجه مخاطر قانونية "جمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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