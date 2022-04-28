قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إن عام 2021 شهد تسجيل أعلى عدد من شكاوى الكراهية والعنصرية ضد المسلمين في الولايات المتحدة منذ تأسيسه.

وذكر نهاد عوض، المدير التنفيذي للمجلس، أن “كير” تَلقَّى 6700 شكوى بشأن انتهاكات ضد المسلمين خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم تتلقاه المنظمة منذ بدء عملها.

وقالت الدراسة إن أعداد الشكاوى المقدمة لـ“كير” بشأن الإسلاموفبيا خلال عام 2021 شهدت زيادة بنسبة 9% على عام 2020، فيما شهدت الشكاوى المتعلقة بالعنصرية والكراهية زيادة بنسبة 28% على العام الماضي.

وتناولت الدراسة حوادث تستهدف المسلمين في أمريكا في عام 2021، من ضمنها خطاب الكراهية والتمييز، والإزالة القسرية للحجاب، والتمييز في فرص أو مكان العمل، والاعتداء على المساجد والمراكز الدينية، والتنمر في المؤسسات التعليمية، والتهديد.

كما رصدت “كير” حوادث عنصرية أخرى ضدّ المسلمين، في ما يتعلق بالحرمان من الحقّ في المسكن وإنفاذ القانون وحقوق السجناء.

وقالت المنظمة في بيان لها بشأن الدراسة إن الزيادة في شكاوى العنصرية والكراهية والتمييز خلال 2021، تؤكّد فشل هيئات إنفاذ القانون الأمريكية المحلية في معالجة جرائم الكراهية.