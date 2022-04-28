سياسة
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المفوضية الأوربية تقترح إعفاء مواطني قطر والكويت من تأشيرات دخول أوروبا
اقترحت المفوضية الأوروبية إعفاء مواطني دولتَي قطر والكويت، من تأشيرات السفر إلى الاتحاد الأوروبي، والاقتراح في انتظار موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد.
المفوضية الأوربية تقترح إعفاء مواطني قطر والكويت من تأشيرات دخول أوروبا
تعكس هذه الخطوة "قوة وعمق العلاقات التي تربط الاتحاد الأوروبي بقطر والكويت".  / AFP
28 أبريل 2022

اقترحت المفوضية الأوروبية إعفاء مواطني دولتَي قطر والكويت من تأشيرات السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس: "نقدّم اليوم مقترح السماح للمواطنين القطريين والكويتيين بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي للإقامة لمدة قصيرة بلا تأشيرة".

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي نتيجة نجاح كلتا الحكومتين في تحقيق إصلاحات واسعة، وتعكس أيضاً "قوة وعمق العلاقات التي تربط الاتحاد الأوروبي بكلتا الدولتين".

وإذا وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد على مقترح المفوضية، فلن يحتاج مواطنو قطر والكويت إلى تأشيرة عند السفر إلى أوروبا، وسيُسمح لهم بفترات إقامة قصيرة تصل إلى 90 يوماً، لأغراض العمل أو السياحة أو زيارة الأقارب.

وأشارت المفوضية إلى أهمية الشراكة الاقتصادية مع قطر والكويت، بخاصة في مجال الطاقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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