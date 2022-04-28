سياسة
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بوتين يشكر أردوغان بعد نجاح تبادل طيار روسي مع جندي أمريكي بتنسيق تركي
أعرب بوتين عن شكره أردوغان بعد نجاح عملية تبادل الطيار الروسي مع جندي مشاة البحرية الأمريكي التي جرت بتنسيق ومتابعة جهاز الاستخبارات التركية، وشدّد أردوغان على أن تركيا مستمرة في جهودها بإخلاص للوصول إلى حلّ لاجتياز الأزمة بين موسكو وكييف.
بوتين يشكر أردوغان بعد نجاح تبادل طيار روسي مع جندي أمريكي بتنسيق تركي
أردوغان يبحث مع بوتين مستجدات الملف الأوكراني وعملية تبادل السجينين بين موسكو وواشنطن التي جرت داخل الأراضي التركية. / AFP
28 أبريل 2022

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستجدات الملف الأوكراني وعملية تبادل السجينين بين موسكو وواشنطن التي جرت داخل الأراضي التركية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الخميس، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب بوتين عن شكره أردوغان بعد نجاح عملية تبادل الطيار الروسي مع جندي مشاة البحرية الأمريكي التي جرت بتنسيق ومتابعة جهاز الاستخبارات التركية.

بدوره أكّد الرئيس التركي خلال الاتصال ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين وحدات الاستخبارات، بعد الإشادة بدور الاستخبارات التركية في عملية تبادُل السجناء بين موسكو وواشنطن.

وشدّد أردوغان على أن أن تركيا مستمرة في جهودها بإخلاص للوصول إلى حلّ لاجتياز الأزمة بين موسكو وكييف.

وأبلغ بوتين رغبة أنقرة في إرساء السلام الدائم والاستقرار بالمنطقة بالسرعة القصوى، عبر زيادة زخْم المفاوضات التي جرت في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا.

والأربعاء أعلنت روسيا والولايات المتحدة أنهما أجرتا عملية تبادل بين سجينين هما عنصر المارينز الأمريكي السابق تريفور ريد، والطيار الروسي كونستانتين ياروشنكو، على الرغم من تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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