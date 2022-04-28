سياسة
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بعد تهديد الجزائر.. إسبانيا: الغاز الذي سننقله إلى المغرب لن يكون جزائرياً
أكدت إسبانيا أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب لن يأتي من الجزائر التي هددت بفسخ عقدها مع مدريد إذا حولت الغاز المستورد منها إلى وجهة "غير تلك المنصوص عليها في العقود".
بعد تهديد الجزائر.. إسبانيا: الغاز الذي سننقله إلى المغرب لن يكون جزائرياً
الجزائر / Reuters
28 أبريل 2022

أكدت إسبانيا أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب لن يأتي من الجزائر التي هددت بفسخ عقدها مع مدريد إذا حولت الغاز المستورد منها إلى وجهة "غير تلك المنصوص عليها في العقود".

وتوقفت الجزائر عن إمداد إسبانيا بالغاز عن طريق المغرب في نهاية أكتوبر/تشرين الأول عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بشأن قضية الصحراء الغربية.

ويؤكّد خبراء أنّ رسوم المرور التي كان يجنيها المغرب من الجزائر على شكل كميّات من الغاز بأسعار تفضيلية كانت تؤمّن له 97% من احتياجاته من هذه المادة الحيوية.

وقررت إسبانيا السماح للمغرب بالتزود عكسياً بالغاز عبر نفس الأنبوب الذي يمتد من الجزائر إلى إسبانيا عبر المغرب.

وستكون الرباط قادرة على شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية وتسليمه إلى إسبانيا حيث أُعيد تحويله إلى غاز قبل نقله إلى المغرب عبر خط الأنابيب.

وقالت وزارة التحول البيئي الإسبانية مساء الأربعاء: "لن يكون الغاز الذي يحصل عليه المغرب تحت أي ظرف من الظروف من أصل جزائري". وأضافت أن "تفعيل هذه الآلية نوقش مع الجزائر في الأشهر الأخيرة وأُبلغ اليوم (الأربعاء) لوزير الطاقة الجزائري".

هدّدت الجزائر الأربعاء بفسخ عقد تصدير الغاز إلى إسبانيا إلى أعادت تصديره للمغرب.

وقالت وزارة الطاقم والمناجم الجزائرية في بيان إن "أيّ كمية من الغاز الجزائري مصدّرة إلى إسبانيا تكون وُجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستُعتبر إخلالاً بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان".

رغم تراجع اعتماد إسبانيا على الغاز الجزائري في الأشهر الأخيرة، لا يزال نحو ربع الغاز الذي تستورده إسبانيا يأتي من الجزائر في الربع الأول من هذا العام مقارنة بأكثر من 40 في المئة عام 2021، حسب مشغل شبكة الغاز الإسبانية.

ويُسلَّم هذا الغاز إلى إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز تحت البحر "ميدغاز" الذي يربط بين البلدين مباشرة.

والجزائر الداعم الرئيسي لجبهة بوليساريو الصحراوية، وانتقدت مراراً إعلان إسبانيا في منتصف آذار/مارس دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للإقليم المتنازع عليه.

واستدعت الجزائر سفيرها لدى إسبانيا بينما لم تستبعد شركة سوناطراك زيادة سعر الغاز المصدر إليها.

ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت تغيّر موقف مدريد بشأن الصحراء الغربية بأنه "غير مقبول أخلاقياً وتاريخياً"، لكنه أكد أن الجزائر "لن تتخلّى عن التزامها بتزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف".

ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو حول مصير المستعمرة الإسبانية السابقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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