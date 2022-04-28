سياسة
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ملك السعودية يستقبل الرئيس أردوغان بجدة
عقد الرئيس أردوغان لقاء مع العاهل السعودي عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت بقصر السلام الملكي.
ملك السعودية يستقبل الرئيس أردوغان بجدة
ملك السعودية يستقبل الرئيس أردوغان في جدة / AFP
28 أبريل 2022

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الخميس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمراسم رسمية في مدينة جدة.

وعقد الرئيس أردوغان لقاء مع العاهل السعودي عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت في قصر السلام الملكي.

وتبادل الزعيمان أطراف الحديث مع وفدَي البلدين بعد ترديد النشيدين الوطنيين التركي ثم السعودي في إطار الاستقبال.

وبعد انتهاء اللقاء الثنائي المغلق بينهما انتقل الرئيس أردوغان والملك سلمان إلى مأدبة عشاء.

ومساء الخميس وصل أردوغان إلى مدينة جدة في أول زيارة رسمية له منذ عام 2017.

وكان من بين مستقبلي أردوغان في المطار السفير التركي في الرياض فاتح أولوصوي وممثل تركيا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد متين أكر.

ويرافق الرئيس التركي عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الداخلية سليمان صويلو والدفاع خلوصي أقار والعدل بكر بوزداغ والصحة فخر الدين قوجة والخزانة والمالية نور الدين نباتي.

كما يرافقه وزيرا الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي والتجارة محمد موش، إضافة إلى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.

وفي وقت سابق اليوم قال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك بإسطنبول قبيل توجهه إلى السعودية إن زيارته مؤشر على الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأضاف: "زيارتي إلى السعودية مؤشر على إرادتنا المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بوصفنا دولتين شقيقتين".

وأوضح أن البلدين سيستعرضان خلال زيارته العلاقات التركية-السعودية بكل أبعادها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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