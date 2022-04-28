سياسة
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الناتو: مستعدون لدعم كييف في حرب تستمر سنوات مع روسيا
أمين عام حلف شمال الأطلسي يعلن استعداد الحلف لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في الحرب مع روسيا لسنوات. وتأتي تصريحات الأمين العام للحلف بعد أن حذر الكرملين من أن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تشكل تهديداً لأمن القارة الأوروبية.
الناتو: مستعدون لدعم كييف في حرب تستمر سنوات مع روسيا
الأمين العام للناتو يقول إن الغرب سيواصل الضغط على الرئيس الروسي لإنهاء الهجوم على أوكرانيا  / AA
28 أبريل 2022

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس إن الحلف مستعد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في الحرب مع روسيا لسنوات، بما في ذلك مساعدة كييف في التحول من منظومات أسلحة الحقبة السوفيتية إلى الأسلحة والمنظومات الغربية الحديثة.

جاءت تصريحاته بعد أن حذر الكرملين من أن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، تشكل تهديداً لأمن القارة الأوروبية "وتثير (خطر) عدم الاستقرار".

وقال ستولتنبرغ في قمة للشباب في بروكسل: "نحن بحاجة إلى أن نكون على استعداد على المدى الطويل.. يوجد احتمال قوي بأن تستمر هذه الحرب لأشهر وسنوات".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن الغرب سيواصل ممارسة أقصى قدر من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الهجوم على أوكرانيا الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة"، عبر فرض العقوبات على موسكو وتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لكييف.

وأضاف ستولتنبرج: "يستعد حلفاء الأطلسي لتقديم الدعم على مدى فترة طويلة من الزمن، ويساعدون أوكرانيا أيضاً على الانتقال من المعدات القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى الأسلحة والأنظمة الأكثر حداثة التي تتوافق مع معايير الأطلسي والتي ستتطلب أيضاً مزيداً من التدريب".

ومعظم الأسلحة الثقيلة التي أرسلتها دول الأطلسي إلى أوكرانيا حتى الآن هي أسلحة سوفيتية الصنع لا تزال موجودة في مخازن دول شرق أوروبا أعضاء الحلف، لكن الولايات المتحدة وبعض الحلفاء الآخرين بدؤوا إمداد كييف بمدافع هاوتزر الغربية.

وأعلنت ألمانيا يوم الثلاثاء عن شحنة دبابات من طراز جيبارد المجهزة بمدافع مضادة للطائرات لأوكرانيا، وهي المرة الأولى التي توافق فيها برلين على تسليم أسلحة ثقيلة إلى كييف.

وازدادت نداءات أوكرانيا لتزويدها بأسلحة ثقيلة منذ أن حوّلت موسكو هجومها إلى دونباس، وهي منطقة في الشرق ذات تضاريس مسطحة ومفتوحة إلى حد كبير ويُنظر إليها على أنها ملائمة لمعارك الدبابات بصورة أكبر من المناطق الواقعة في الشمال حول العاصمة كييف التي اندلع فيها جزء كبير من المعارك في السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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