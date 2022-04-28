تستمر تركيا في لعب دور محوري هام في جهود الوساطة الدولية، فتزامناً مع جهودها في الوساطة لإنهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا حققت نجاحاً آخر عبر إنجاز صفقة لتبادل الأسرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وتكشّفت تفاصيل جديدة حول الصفقة التي جرى إنجازها بفضل الدبلوماسية التركية، حيث في البدء تقدّمت تركيا للعب دور الوساطة بين البلدين، بعدما لم تسفر جهودها عن نتائج إيجابية منذ فترة طويلة الأمد.

عقب ذلك تلقت تركيا طلباً من الدولتين من أجل عملية تبادل عنصر المارينز الأمريكي السابق تريفور ريد والطيار الروسي كونستانتين ياروشنكو.

ومن أجل دعم هذا المسار أوعز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جهاز الاستخبارات التركية من أجل بدء الاستعدادات اللازمة للتسليم المتبادل بوساطة تركية.

وفي هذا السياق جرى تبادل المواطن الأمريكي ريد والمواطن الروسي ياروشينكو في أنقرة بين الوفدين الأمريكي والروسي بإشراف وكالة الاستخبارات الوطنية في نحو الساعة 14:00 أمس الأربعاء.

وفي وقت سابق اليوم أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي عن شكره أردوغان بعد نجاح عملية التبادل.

بدوره أكّد الرئيس التركي خلال الاتصال ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين وحدات الاستخبارات، بعد الإشادة بدور الاستخبارات التركية في عملية تبادُل السجناء بين موسكو وواشنطن.

وشدّد أردوغان على أن تركيا مستمرة بجهودها بإخلاص للوصول إلى حلّ لاجتياز الأزمة بين موسكو وكييف.

وأبلغ بوتين رغبة أنقرة في إرساء السلام الدائم والاستقرار بالمنطقة بالسرعة القصوى، عبر زيادة زخْم المفاوضات التي جرت في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا.

يذكر أن جهاز الاستخبارات التركي شارك في العديد من عمليات الوساطة، إذ أنقذ الممرضة الإيطالية سيلفيا كونستانزو رومانو، التي اختطفت في كينيا وجرى نقلها إلى الصومال عام 2018، ليسلّمها إلى السلطات الإيطالية عام 2020.