سياسة
2 دقيقة قراءة
الجزائر تعيد تأهيل مصفاة للنفط بطاقة 60 ألف برميل يومياً
يعتبر حقل حاسي مسعود الأكبر من نوعه بالبلاد، واكتشفته سلطات الاستعمار الفرنسي عام 1956 وأممته الجزائر في 24 فبراير/شباط 1971 بعهد الرئيس الراحل هواري بومدين
الجزائر تعيد تأهيل مصفاة للنفط بطاقة 60 ألف برميل يومياً
الجزائر تنتهي من مشروع لتكرير النفط في حاسي مسعود (other) / Others
28 أبريل 2022

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات انتهاء الأعمال في مشروع لتكرير البترول الخام بحاسي مسعود، أكبر مدينة نفطية في البلاد، لضخ 60 ألف برميل يومياً.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس إن الرئيس التنفيذي لها توفيق حكار تنقل الأربعاء إلى مدينة حاسي مسعود جنوب شرقي البلاد وزار مشروع مركز الفصل والضغط الجديد للمحيط الجنوبي لحقول النفط.

ولفت إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 99%، وله قدرة معالجة 60 ألف برميل يومياً من الخام، وسيمكن من تسهيل عملية ضخ وتدفق النفط في شبكة نقل المحروقات.

ويعتبر حقل حاسي مسعود الأكبر من نوعه بالبلاد، واكتشفته سلطات الاستعمار الفرنسي عام 1956 وأممته الجزائر في 24 فبراير/شباط 1971 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين.

وعانى حقل حاسي مسعود شيخوخة في السنوات الماضية، ما استدعى مشاريع تطوير جديدة لرفع الإنتاج والاحتياطات على حد سواء.

وتبلغ حصة الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مليوناً و13 ألف برميل يومياً حالياً، بموجب اتفاق التخفيض في إطار تحالف "أوبك+".

وقبل أسابيع أعلنت "سوناطراك" كشفين نفطيين جنوب شرقي البلاد، الأول مع "إيني" الإيطالية باحتياطات تقدر بـ140 مليون برميل والثاني بإمكاناتها الخاصة تقارب احتياطاته مليار برميل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us