أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات انتهاء الأعمال في مشروع لتكرير البترول الخام بحاسي مسعود، أكبر مدينة نفطية في البلاد، لضخ 60 ألف برميل يومياً.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس إن الرئيس التنفيذي لها توفيق حكار تنقل الأربعاء إلى مدينة حاسي مسعود جنوب شرقي البلاد وزار مشروع مركز الفصل والضغط الجديد للمحيط الجنوبي لحقول النفط.

ولفت إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 99%، وله قدرة معالجة 60 ألف برميل يومياً من الخام، وسيمكن من تسهيل عملية ضخ وتدفق النفط في شبكة نقل المحروقات.

ويعتبر حقل حاسي مسعود الأكبر من نوعه بالبلاد، واكتشفته سلطات الاستعمار الفرنسي عام 1956 وأممته الجزائر في 24 فبراير/شباط 1971 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين.

وعانى حقل حاسي مسعود شيخوخة في السنوات الماضية، ما استدعى مشاريع تطوير جديدة لرفع الإنتاج والاحتياطات على حد سواء.

وتبلغ حصة الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مليوناً و13 ألف برميل يومياً حالياً، بموجب اتفاق التخفيض في إطار تحالف "أوبك+".

وقبل أسابيع أعلنت "سوناطراك" كشفين نفطيين جنوب شرقي البلاد، الأول مع "إيني" الإيطالية باحتياطات تقدر بـ140 مليون برميل والثاني بإمكاناتها الخاصة تقارب احتياطاته مليار برميل.