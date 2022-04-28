سياسة
4 دقيقة قراءة
شارَك بقمة لدعم أوكرانيا.. هل غيَّر المغرب موقفه بشأن الهجوم الروسي؟
كان المغرب من بين المشاركين في مؤتمر "المجموعة التشاورية من أجل الدفاع عن أوكرانيا" المنعقد يوم الثلاثاء بدعوة أمريكية. فيما تعد هذه المشاركة تغييراً كبيراً بموقف الرباط من الحرب، واصطفافها إلى جانب الغرب.
شارَك بقمة لدعم أوكرانيا.. هل غيَّر المغرب موقفه بشأن الهجوم الروسي؟
هل غيًر المغرب موقفه بشأن الهجوم الروسي؟ / Others
28 أبريل 2022

بحضور 40 دولة بين أعضاء في حلف الناتو وحلفاء له، ترأس وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مؤتمر "المجموعة التشاورية من أجل الدفاع عن أوكرانيا" الذي انعقد بدعوة من بلاده يوم الثلاثاء بقاعدة "رامشتاين" الأمريكية في ألمانيا. حيث اهتمت هذه القمة بتباحث سبل تسليح كييف كي تتمكن من التصدي لهجوم روسي في الشرق، وتأمين أمنها وسيادتها على كامل أراضيها.

وحضر هذا المؤتمر عدد من الدول العربية، من بينها المغرب الذي قوبل وجوده بينهم بعلامات استفهام الكثير من المحللين، نظراً إلى الموقف الذي أعلن عنه بداية الحرب في أوكرانيا بالحياد إزاءها والامتناع عن إدانة الهجوم الروسي. ما يدفع إلى التساؤل حول ما إذا غيَّرت الرباط موقفها ذاك، وما أسباب ذلك التغيير؟

الرباط حاضرة في "رامشتاين"

ومثَّل المغرب في مؤتمر "رامشتاين" الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة والمكلف إدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي. فيما علَّقت عليه وسائل إعلام محلية بأنه مؤشر على "انخراط المغرب الفعلي، ولأول مرة منذ اندلاع الحرب، مبادرة تنحاز إلى المعسكر الأمريكي الغربي ضد روسيا".

فيما سبق وأكَّدت واشنطن أن القمة ليست للحلف الأطلسي بل لمجموعة من الدول، ذلك حسب محللين "تفادياً لتورط الحلف في هذه الحرب رسمياً". وبالتالي حضر القمة دول عديدة، من بينها تلك التي تحمل صفة شريك الحلف الأطلسي مثل أستراليا واليابان والسويد وفنلندا.

ويتمتع المغرب بصفة الشريك الاستراتيجي لحلف الناتو منذ أن منحته إياها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن. وسبق لمسؤولي الناتو أن أكدوا في أكثر من مرة "علاقات التعاون المثمرة" التي تجمع الحلف بالرباط.

وحسب محمد شقير المحلل السياسي المغربي المختص في العلاقات الدولية فإن هذه المشاركة المغربية تأتي في إطار "رغبة المغرب في الموازنة بين طرفَي الحرب بأوكرانيا: أمريكا وروسيا". كما تأتي "محاولةً من المغرب في إطار التحالف مع الجانب الأمريكي، إرضاء الأخير الذي يبدو أنه مارس ضغوطاً على المملكة، خصوصاً منذ زيارة وزير الخارجية الأمريكي قبل أسابيع".

هل تغيَّر حياد المغرب؟

في الثاني مارس/آذار الماضي تخلف ممثل المغرب عن جلسة في الجمعية العام للأمم المتحدة كان من المقرر فيها التصويت على قرار يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقتها اختارت الخارجية المغربية أن تعتزل التصويت، في موقف حيادي "لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بشأن موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين روسيا الفيدرالية وأوكرانيا"، حسب بلاغ ذات الخارجية.

وفسر الإعلام المحلي وقتها هذا الحياد بأنه "يأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية للمملكة"، إذ إن "تأييد القرار كان سيؤجّج لا محالة علاقة الرباط بموسكو، والامتناع بدوره كان سيثير حفيظة الشركاء الغربيين لكونه أقرب إلى تأييد الموقف الروسي".

اليوم وبعد المشاركة المغربية في مؤتمر "رامشتاين" لدعم أوكرانيا يطرح السؤال حول ما إذا كسرت المملكة بذلك حيادها السابق؟

يجيبالخبير في الشأن الأمني محمد الطيار بأن المشاركة في هذا اللقاء "لا تعني كسر الحياد"، معللاً ذلك بكون "طبيعة اللقاء لا تتعدى كونه تشاورياً، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تجمع فيه أكبر عدد من حلفائها لتقديم الدعم لأوكرانيا، ليس فقط في الجانب العسكري، ولكن أيضاً سبل تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات المالية".

ويضيف الخبير في الشأن الأمني بأن "انخراط المغرب في المساعي الدولية لمساعدة الشعب الأوكراني لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بخصوص موقفه المبدئي من الحرب"، بدليل انخراط الرباط في مبادرة سابقة كان الأمين العام للأمم المتحدة أطلقها، والتي تروم جمع مساعدات مالية لصالح الشعب الأوكراني.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us