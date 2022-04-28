خصصت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ملايين الدولارات من ميزانية الدفاع لعام 2023 لدعم تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه في سوريا، ما سيساهم في زيادة عدد أفراده بنحو 3500 عنصر.

ونشر "البنتاغون" وثائق التبرير لميزانية الدفاع البالغة 813 مليار دولار للسنة المالية 2023، حيث أظهرت أنه جرى تخصيص 358 مليون دولار من الأسلحة والذخائر والمعدات لقوات الأمن العراقية، بينما جرى تخصيص 183 مليون دولار لتنظيم PKK/YPG الذي تدعمه الولايات المتحدة في سوريا.

وأشارت الوثيقة التي تحمل عنوان "السنة المالية 2023، صندوق تجهيز التدريب لمحاربة داعش"، إلى تقديم دعم للتنظيم الإرهابي شمال شرقي سوريا، بالإضافة إلى مجموعة أخرى جنوبي البلاد تدعى "مغاوير الثورة".

ووفقاً للوثيقة يخطط البنتاغون لتجنيد ما مجموعه 3500 شخص، بمن فيهم حراس السجون، في صفوف تنظيم PKK/YPG الإرهابي عام 2023، وبذلك يرتفع عدد الذين يتقاضون رواتب في صفوف التنظيم من موازنة البنتاغون في سوريا من 16 ألفاً إلى 19 ألفاً و500 عنصر إرهابي.

ويتنوع الدعم وفق الوثيقة من تعليم ومعدات بقيمة 32.1 مليون دولار من أصل 183 مليون دولار إلى التنظيم و"مغاوير الثورة"، و57.4 مليون دولار دعم لوجستي، و71.4 مليون دولار رواتب، و15.3 مليون دولار بنية تحتية، والنفقات 7 ملايين، و5 ملايين دولار للصيانة.

كما ستزود الولايات المتحدة بموجب الميزانية التنظيم الإرهابي بـ4 آلاف بندقية من طراز AK-47 (كلاشنيكوف) و100 بندقية "دوشكا"، و432 رشاش من طراز PKM، إضافة إلى تسليم ذخائر مختلفة من بينها قنابل يدوية بقيمة 3 ملايين و439 ألف دولار.

وكانت الإدارة الأميركية خصصت عام 2022 مبلغ 500 مليون دولار لبرنامج التدريب والتجهيز، منها 177 مليون دولار لدعم شركاء واشنطن في سوريا، بما في ذلك تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وتغضّ الولايات المتحدة الطرف عن تنظيم PKK الإرهابي وممارساته الإجرامية بحق النساء والأطفال المدنيين في كل من سوريا والعراق وتركيا. وكانت السفارة الأمريكية في دمشق، أقرّت ضمناً للمرة الأولى منذ أيام، بارتكاب التنظيم انتهاكات ضد المدنيين شمال شرقي سوريا، في حين تتغافل عن استهدافه قوات الأمن والجيش التركي بهجمات إرهابية داخل الأراضي التركية.